Alex Dunne proche de rejoindre Alpine F1, mais sans Super Licence

Alex Dunne est sur le point de finaliser un accord qui le verrait intégrer l’Alpine F1 Academy. Le pilote irlandais roule déjà aux couleurs d’Alpine lors des essais de Formule 2 organisés cette semaine à Barcelone, même si l’accord permettant d’officialiser son arrivée au sein de l’équipe basée à Enstone n’a pas encore été formellement conclu.

Ancien membre du programme de développement de pilotes de McLaren, Dunne est attendu pour finaliser très prochainement son passage chez Alpine. Une transition qui marquerait un nouveau tournant dans la trajectoire du jeune pilote, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération.

La saison dernière, l’Irlandais avait participé à deux séances d’essais libres en Formule 1 avec McLaren, en parallèle d’une campagne très compétitive en Formule 2. Toutefois, les discussions avec l’écurie de Woking concernant l’avenir n’ont pas abouti, les deux parties n’ayant pas trouvé de terrain d’entente quant à l’orientation à donner.

Après son départ de McLaren, Dunne est passé tout près de rejoindre le programme jeunes pilotes de Red Bull. Helmut Marko, alors très désireux de recruter le pilote de F2, a poussé activement en ce sens et a même signé un contrat avec l’Irlandais.

Cependant, la gestion unilatérale de ce dossier par Marko était en contradiction avec la vision souhaitée par la nouvelle direction de Red Bull, incarnée par Laurent Mekies et Oliver Mintzlaff. En conséquence, Marko a été contraint de résilier le contrat avec Dunne, une décision qui aurait entraîné le versement d’une compensation estimée à 600 000 dollars au pilote irlandais.

L’intérêt marqué de Briatore, mais un obstacle administratif

Comme révélé plus tôt durant l’hiver, Alex Dunne serait devenu une cible prioritaire pour Flavio Briatore, avec des discussions rapidement engagées entre le pilote et Alpine. Ces négociations ont toutefois été compliquées par la situation de Dunne concernant la Super Licence FIA.

L’Irlandais ne dispose en effet pas encore des 40 points requis pour obtenir la Super Licence complète, condition indispensable pour être éligible à un rôle de pilote de réserve en Formule 1. Un élément qui a freiné les discussions, sans toutefois les interrompre.

Les échanges se sont poursuivis et, à Barcelone, Dunne a pris le volant d’une monoplace de Formule 2 arborant une livrée rose, aux couleurs de BWT et de l’Alpine Academy, pour débuter sa préparation à la saison. Il poursuivra son engagement en F2 avec Rodin Motorsport, avec pour objectif clair d’accumuler les résultats nécessaires afin d’atteindre le seuil de points exigé pour la Super Licence.

Une fois l’accord officiellement signé, Alex Dunne rejoindrait ainsi les pilotes de réserve Paul Aron et Kush Maini chez Alpine F1, tous deux également en lice pour un éventuel baquet de course au sein de l’équipe d’Enstone. À l’heure actuelle, seul Aron dispose toutefois d’une Super Licence F1, ce qui lui confère un avantage non négligeable.

L’arrivée attendue de Dunne viendrait néanmoins renforcer la stratégie de formation d’Alpine, qui continue de restructurer son vivier de jeunes talents en vue des prochaines saisons.