Hamilton se sent enfin en phase avec Ferrari : ’mon ADN est dans cette F1’

À Bahreïn, pour les derniers essais hivernaux, Lewis Hamilton affiche un visage résolument optimiste. Le Britannique affirme ressentir une véritable affinité avec sa nouvelle Ferrari, allant jusqu’à déclarer que son ADN est désormais intégré à la SF-26.

Une déclaration forte après une première campagne compliquée au sein de la Scuderia. En 2025, Hamilton avait traversé une saison difficile et solitaire, conclue sans le moindre podium - une première dans sa carrière. Un constat qui a ajouté une pression supplémentaire sur Ferrari à l’heure d’aborder l’introduction des nouvelles réglementations techniques en 2026.

Si la SF-26 n’est pas encore considérée comme la monoplace la plus rapide du plateau à ce stade, sa fiabilité apparaît comme l’un de ses points forts dans un contexte de remise à zéro réglementaire où de nombreuses inconnues subsistent.

Lors de cette première journée de la deuxième semaine d’essais hivernaux, Hamilton a expliqué avoir profité de l’intersaison pour opérer une véritable remise à zéro personnelle.

"J’essaie toujours d’aborder une saison avec confiance. Mais on se heurte forcément à toutes sortes de défis. Et clairement, j’ai traversé pas mal de choses. Pour moi, ces dernières années sont derrière moi. J’ai vraiment eu le sentiment d’avoir passé beaucoup de temps cet hiver à me reconstruire, à me recentrer, à remettre mon corps et mon esprit dans un bien meilleur état."

Le septuple champion du monde insiste sur son bien-être retrouvé.

"Je voulais simplement m’assurer d’arriver en me sentant mieux. Et honnêtement, je me sens personnellement dans le meilleur état que j’ai connu depuis longtemps."

Sur le plan technique, Hamilton se montre également encouragé par les premiers retours.

"Avec la voiture, je pense que nous avons plutôt bien commencé jusqu’ici. Et c’est une période excitante avec cette nouvelle génération de monoplaces, parce que tout est entièrement nouveau. On est tous en train de comprendre les choses au fur et à mesure. L’an dernier, j’étais bloqué avec une voiture que j’avais en quelque sorte héritée. Là, c’est une voiture au développement de laquelle j’ai pu participer sur le simulateur depuis huit à dix mois. Du coup, une partie de mon ADN est dedans, et je me sens forcément plus connecté à celle-ci."

Hamilton n’élude pas les difficultés rencontrées lors de ses débuts chez Ferrari, mais réaffirme une confiance totale envers son équipe.

"Ma confiance dans l’équipe est exactement la même. J’ai une foi absolue en cette équipe et en ce dont elle est capable. C’est pour ça que je l’ai rejointe. Je savais que ce ne serait pas un succès immédiat, du jour au lendemain. C’est aussi pour cette raison que j’ai signé un contrat sur le long terme."

Le Britannique souligne également les progrès collectifs réalisés depuis un an.

"Nous avons énormément appris l’an dernier, et tout le monde est constamment animé par l’envie de s’améliorer. J’ai le sentiment que nous travaillons mieux ensemble que jamais, et c’est très enthousiasmant pour la suite."

Dynamisé par les nouvelles règles techniques, Hamilton se montre curieux et enthousiaste à mesure que le coup d’envoi de la saison approche, en Australie. Il estime par ailleurs que les monoplaces 2026 sont plus plaisantes à piloter que celles de l’ère à effet de sol, avec lesquelles il avait éprouvé des difficultés d’adaptation.

"Il y a encore énormément d’éléments qui sont totalement sous notre contrôle. C’est différent, c’est nouveau, et je trouve ça plutôt amusant. Honnêtement, les voitures sont plus agréables à piloter. Elles sont plus faciles à rattraper, on peut avoir des décrochages et rester en piste. Les voitures des années précédentes étaient simplement trop délicates à la limite."

Détendu, souriant et sans le moindre signe de panique – malgré l’absence persistante d’un ingénieur de course attitré – Hamilton aborde donc cette nouvelle ère avec sérénité et détermination, convaincu que Ferrari dispose désormais des bases pour avancer dans la bonne direction.