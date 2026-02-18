Moteurs et départs : la Commission F1 décide de temporiser avant Melbourne

La première réunion de la Commission F1 pour la saison 2026 s’est tenue ce mercredi à Bahreïn, en marge des essais hivernaux. La séance était coprésidée par le directeur des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, et le président-directeur général de la Formula One Management, Stefano Domenicali.

À l’issue de cette réunion, plusieurs ajustements apportés au règlement technique 2026 ont été validés. Ces raffinements doivent désormais être soumis au Conseil Mondial pour approbation finale. Mais rien sur les sujets polémiques pour l’instant !

Dans le contexte de l’introduction d’un changement réglementaire d’une ampleur inédite, l’ensemble des parties prenantes – équipes, motoristes, FIA et FOM – ont reconnu que les enseignements issus des essais de pré-saison restent encore partiels. Un engagement collectif a été acté afin de travailler de manière approfondie sur tous les aspects techniques avant le coup d’envoi du championnat 2026, prévu le mois prochain à Melbourne.

Des discussions jugées constructives ont eu lieu entre toutes les équipes à la suite des premiers retours des pilotes, recueillis via une enquête initiée par la FIA. Les échanges ont porté sur un large éventail de thèmes : les caractéristiques générales des monoplaces, la gestion de l’énergie et des groupes propulseurs, l’aérodynamique, les possibilités de dépassement et la qualité des courses, ainsi que les pneumatiques et l’adhérence mécanique.

Les premiers retours des pilotes ont été globalement positifs concernant la réduction du poids et des dimensions des monoplaces 2026. Les pilotes ont notamment souligné une meilleure qualité de roulage ainsi qu’une accélération initiale plus marquée par rapport aux générations précédentes.

Concernant la gestion de l’énergie, il a été décidé de poursuivre les évaluations et les contrôles techniques au cours des trois jours suivants, dans le cadre du deuxième test de pré-saison organisé à Bahreïn.

La Commission a également convenu qu’aucune modification réglementaire majeure immédiate n’était nécessaire à ce stade. Les données disponibles et les retours recueillis étant encore jugés trop immatures, toute décision précipitée risquerait d’engendrer une instabilité accrue à l’approche de la première course. De nouvelles revues seront donc menées une fois davantage d’informations collectées.

La procédure de départ en course a également fait l’objet de discussions approfondies. Plusieurs propositions ont été évoquées, conduisant à la décision de poursuivre l’évaluation d’éventuelles évolutions des systèmes de départ et de leur gestion embarquée, toujours dans le cadre des essais en cours à Bahreïn.

Enfin, sur le plan commercial, la Commission a débattu de la possibilité d’augmenter le nombre de courses Sprint jusqu’à douze par saison, en réponse à la demande croissante exprimée par les fans et les promoteurs.

Les motoristes F1 appelés à trancher sur le test de taux de compression dès la semaine prochaine

De leur côté, les motoristes de Formule 1 se sont aussi réunis à part et s’apprêtent à se prononcer sur l’introduction, en cours de saison, d’un nouveau test de taux de compression, destiné à mettre un terme à la controverse technique qui agite actuellement le paddock. Un vote électronique décisif doit avoir lieu la semaine prochaine.

Depuis plusieurs semaines, la FIA et les constructeurs de groupes propulseurs échangent autour d’une faille potentielle dans la réglementation, que Mercedes aurait exploitée concernant le taux de compression maximal autorisé, fixé à 16:1.

La FIA a soumis une proposition de procédure de test révisée aux membres du Power Unit Advisory Committee (PUAC). Celle-ci prévoit l’introduction d’un test supplémentaire à chaud, venant s’ajouter aux contrôles actuels effectués à température ambiante.

Ce nouveau test entrerait en vigueur à partir du début du mois d’août, soit en pratique durant la pause estivale de la F1. Pour être déclarés conformes, les groupes propulseurs devraient alors satisfaire à la fois aux tests à froid et à chaud.

Les retours sur ce vote électronique sont attendus d’ici la fin de la semaine, avec une date limite fixée à mardi prochain pour l’expression officielle des suffrages. Un calendrier qui fait écho aux propos tenus ce mercredi par le directeur de Williams, James Vowles, lequel laissait entendre que la situation serait rapidement réglée.

"Il y aura une résolution. Franchement, à mon avis, ce problème va probablement disparaître d’ici 48 heures."

Pour que cette modification soit appliquée dès août, elle devra recueillir une super-majorité au sein du PUAC, soit l’approbation d’au moins quatre des cinq motoristes, ainsi que celle de la FIA et de la Formula One Management (FOM).

Sur ce point, le climat semble favorable. Ferrari, Audi, Honda et Red Bull se montreraient ouverts à la mise en place d’un test à chaud, ce qui rendrait leur soutien probable.

L’élément déterminant reste donc la position de la FIA et de la FOM. Toutefois, le simple fait que cette proposition ait été formulée suggère que l’instance dirigeante considère le sujet suffisamment important pour justifier une action réglementaire. En toute logique, un feu vert pourrait être donné si la majorité des motoristes s’exprime en faveur du changement.

Les modalités exactes de ce futur test à chaud restent néanmoins floues. Il n’est pas certain qu’il soit mené à température de fonctionnement maximale, ce qui pourrait en limiter la portée. Mais toute clarification sur ce qui est autorisé ou non en matière de taux de compression serait bien accueillie par les rivaux de Mercedes.

Présent à Bahreïn, le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, a insisté sur l’importance d’une interprétation claire des règles.

"Peu nous importe que le règlement aille à gauche ou à droite. Ce que nous voulons absolument, c’est de la clarté sur ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. C’est sur cela que nous travaillons avec la FIA et les autres motoristes, afin d’obtenir cette clarté totale. Je suis confiant sur le fait que nous y parviendrons."

À ce stade, il n’est pas établi si l’introduction d’un test à chaud imposerait des modifications techniques au moteur Mercedes pour rester pleinement conforme. Quoi qu’il en soit, la marque allemande pourra débuter la saison sans restriction, les contrôles actuels à température ambiante restant valables jusqu’à une éventuelle entrée en vigueur du nouveau protocole.

Les rumeurs de protestation officielle se sont par ailleurs dissipées. Ferrari a notamment exclu toute démarche de ce type dès le Grand Prix d’Australie.

Une clarification des procédures de test à partir d’août permettrait également aux concurrents de développer leurs propres solutions techniques, en exploitant à leur tour les limites du taux de compression autorisé.

Ce dossier, relevant exclusivement des motoristes, n’a pas été abordé lors de la réunion de la Commission F1, les équipes n’étant pas directement impliquées dans cette discussion.

Mise à jour à 14h51 : La FIA confirme qu’une proposition a été soumise stipulant qu’à compter du 1er août 2026, la conformité à la limite du taux de compression devra être démontrée non seulement dans les conditions ambiantes, mais également à une température de fonctionnement représentative de 130 °C.

Le vote a été soumis aux constructeurs de moteurs et le résultat est attendu dans les dix prochains jours. Il sera communiqué ultérieurement. Comme pour toute modification du règlement de Formule 1, tout amendement reste soumis à l’approbation finale du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.