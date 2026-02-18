Audi F1 signe un nouveau pilote de développement

Le pilote valaisan Ralph Boschung, originaire de Champery, a rejoint l’équipe Audi F1 comme pilote de développement et va continuer à jouer un rôle essentiel à Hinwil dans la construction de l’équipe, alors que celle-ci finalise sa préparation avant de débuter en Formule 1 le mois prochain.

L’ancien pilote de Formule 2, qui a remporté une victoire et cinq autres podiums pendant sa carrière dans le championnat, a rejoint Sauber Motorsport en 2021 comme pilote de simulateur et de développement.

Il a depuis été étroitement impliqué dans le développement du simulateur, le soutien technique pendant les Grands Prix ainsi que des projets à long terme liés à la performance de la voiture.

Le travail de Ralph a déjà contribué au développement de l’Audi R26, qui disputera son premier Grand Prix à Melbourne, en Australie, du 6 au 8 mars.

"Je suis extrêmement fier de participer à ce nouveau chapitre historique avec l’équipe Audi Revolut F1," confie Ralph Boschung, pilote de développement.

"Lors des dernières saisons, j’ai effectué des milliers de tours dans le simulateur, contribuant ainsi au développement de la R26."

"Je suis reconnaissant à l’équipe de la confiance qu’elle m’accorde en tant que pilote de développement, et je suis impatient de relever le défi qui m’attend : effectuer encore plus de tours et continuer à beaucoup travailler pour nous permettre de progresser."