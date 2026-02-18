Vasseur comprend les critiques de Verstappen mais minimise le malaise

Frédéric Vasseur dit comprendre la réaction initiale de Max Verstappen face à la génération actuelle de monoplaces de Formule 1, tout en estimant que le débat sur la performance pure ne tardera pas à passer au second plan.

Interrogé à Bahreïn sur les propos du quadruple champion du monde - qui a comparé les F1 actuelles à de la "Formule E sous stéroïdes" - le directeur de la Scuderia Ferrari a rappelé que ce type de réactions n’avait rien de nouveau.

"Je pense que nous avions exactement les mêmes commentaires en 2022, alors que les voitures 2022-2025 étaient probablement les plus rapides jamais vues en F1", a réagi Frédéric Vasseur en réponse aux déclarations de Max Verstappen.

Le Français estime que ce ressenti est avant tout lié au contexte des essais hivernaux, et notamment au tracé de Bahreïn, où les chronos peuvent être trompeurs.

"Je comprends le sentiment des pilotes : quand on arrive à Bahreïn et qu’on est un peu plus lent que l’année précédente, leur première réaction est de vouloir piloter quelque chose de très rapide."

Mais selon Vasseur, cette frustration est de courte durée : "Je pense qu’après une demi-séance, ou une séance complète, leur seul objectif sera d’être plus rapides que les autres."

Et de poursuivre, en relativisant l’importance du chrono absolu : "Ce ne sera pas une question de savoir si on tourne en 1’31 ou en 1’35, mais de connaître le temps au tour des autres. C’est dans leur ADN, et c’est aussi l’ADN de chaque équipe."

Avant les trois dernières journées d’essais hivernaux à Bahreïn, Frédéric Vasseur a également expliqué que Ferrari se concentrait exclusivement sur son propre travail, loin de toute agitation extérieure.

"Ce qui est vraiment très bien, c’est que personne ne parle de nous. J’aime cette situation. Nous pouvons nous concentrer sur nous-mêmes", a-t-il confié.

Le patron de la Scuderia insiste sur le caractère trompeur des analyses externes à ce stade de la saison.

"Personne ne connaît les longs relais de Mercedes, s’ils attaquent ou non, et personne ne sait, sur les relais rapides, si nous roulons avec 20 kilos, 40 kilos ou 60 kilos de carburant."

Pour Vasseur, ces paramètres pèsent bien plus lourd que les différences réelles entre les monoplaces.

"Oui, c’est bien plus que l’écart entre les voitures que nous avons vu. La meilleure solution, c’est de se taire et de rester concentrés sur nous-mêmes."