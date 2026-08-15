Si Verstappen veut quitter Red Bull, il n’y a qu’une seule porte de sortie

Max Verstappen n’a toujours pas officiellement tranché son avenir en Formule 1 au-delà de 2026, alimentant les spéculations alors que la trêve estivale approche de sa fin. Pour Gunther Steiner, le quadruple Champion du monde ne quitterait Red Bull qu’à une condition : trouver une équipe réellement capable de lui offrir de meilleures perspectives. Et selon l’ancien dirigeant de l’écurie autrichienne, une seule formation répondrait actuellement à ce critère.

La position de Verstappen pour l’avenir reste un mystère : poursuivra-t-il en F1 ? chez Red Bull ? Ailleurs ? Les contacts avec McLaren F1 avant l’été ont été confirmés. Publiquement, l’équipe de Woking dit qu’elle ne cherche pas activement à changer son duo.

Si on veut bien la croire, la tendance semble désormais plutôt orientée vers un maintien du Néerlandais chez Red Bull, mais celui-ci n’a pas voulu confirmé officiellement ses plans pour 2027, malgré plusieurs occasions de réaffirmer publiquement son engagement envers l’écurie de Milton Keynes.

Ancien directeur des opérations techniques de Red Bull et ex-directeur de l’écurie Haas, Gunther Steiner a livré son analyse de la situation de Verstappen lors de son passage dans le podcast Up To Speed. Selon lui, un éventuel départ ne pourrait avoir de sens que si le Néerlandais disposait d’une destination offrant de meilleures garanties que Red Bull.

"Si Max va quelque part, évidemment, il veut aller dans une équipe qui soit meilleure que Red Bull, et il n’y a pas beaucoup d’équipes autour qui soient meilleures que Red Bull," a expliqué Steiner.

Red Bull n’occupe plus aujourd’hui la position dominante qui était la sienne quelques années plus tôt. L’écurie a connu un début de saison 2026 compliqué, notamment en raison des difficultés de sa RB22, mais elle reste selon Steiner l’une des quatre références du plateau.

"Peut-être que Red Bull, en ce moment, n’est pas là où ils veulent être, à l’avant-garde comme ils l’étaient il y a quelques années, mais c’est toujours l’une des quatre grandes bonnes équipes," a-t-il ajouté.

Dans ces conditions, Steiner ne considère pas Ferrari comme une destination crédible pour Verstappen. Les deux baquets de la Scuderia sont verrouillés, tandis que Mercedes aurait déjà trouvé son propre phénomène pour l’avenir avec Kimi Antonelli, actuellement en tête du Championnat du monde.

"Oui, chez Ferrari, les baquets sont occupés. Chez Mercedes, je pense qu’ils ont maintenant trouvé le prochain Max Verstappen, alors peut-être qu’ils n’ont pas besoin du vrai Max Verstappen pour le moment."

Une seule piste semble donc subsister aux yeux de l’ancien patron de Haas : McLaren. L’écurie de Woking est championne du monde en titre chez les pilotes et les constructeurs et reste, malgré une saison 2026 disputée, l’une des références du plateau.

Mais même cette hypothèse comporte une inconnue majeure. McLaren semble certes disposer d’un avantage sur Red Bull, mais la hiérarchie n’est pas suffisamment nette aux yeux de Steiner pour rendre un transfert de Verstappen évident.

"Ensuite, il y a McLaren, mais McLaren, jusqu’à il y a quelques courses, c’était plutôt : ’Est-ce qu’ils sont vraiment meilleurs que Red Bull ?’ Je pense que Red Bull a un avantage : ils ont maintenant leur propre moteur, c’est toujours un avantage si vous avez un moteur d’usine."

Cette situation n’empêche évidemment pas McLaren de se montrer extrêmement compétitive avec son groupe propulseur Mercedes. L’écurie a notamment remporté le dernier Grand Prix disputé avant la pause estivale, en Hongrie, grâce à Lando Norris.

"McLaren fait du très bon travail avec un moteur Mercedes client," a reconnu Steiner.

"Mais cela ne change pas fondamentalement la question. Si Verstappen envisage réellement de tourner la page Red Bull, les options susceptibles de satisfaire ses ambitions sont extrêmement limitées. Au final, McLaren ce serait la seule possibilité. Et je ne sais pas si cette possibilité existe même."

"Il y a ce que Zak Brown veut bien dire devant les journalistes et ce qu’il se passe en coulisses. Où est la vérité ? Plus proche de ce qu’il dit ou d’un transfert à l’étude ? Si j’étais lui je garderai ça le plus secret possible dans le 2e cas et je ne suis alors pas étonné des propos qu’il a tenus. Et si c’est la vérité, alors Max restera chez Red Bull."

"Il y avait aussi la rumeur selon laquelle Oscar Piastri voulait partir. Il pourrait aller chez Red Bull et alors tout se ferait naturellement."

"Pour autant, rien ne permet actuellement d’affirmer qu’un tel scénario se concrétisera. Et surtout, il ne répond pas à la question concernant Verstappen. Accepterait-il de rejoindre McLaren si la garantie d’une meilleure compétitivité que chez Red Bull n’est pas suffisamment forte ?"

"C’est la chose la plus importante pour Max. Si Max va quelque part, il veut aller dans la meilleure équipe qui soit, il a toujours dit cela et raisonné ainsi."