Essais F1 - Bahreïn 2, Jour 1 : Russell devance Piastri, Mercedes se rassure

La première journée d’essais de la deuxième session de tests de Bahreïn s’est conclue par un meilleur tour pour George Russell. Le pilote Mercedes F1 a signé le meilleur chrono de l’hiver provisoirement à Bahreïn, après une matinée dominée par Charles Leclerc.

Dès l’ouverture de la séance, Oliver Bearman et Liam Lawson ont été les premiers à s’élancer pour signer des temps. Lewis Hamilton, Oscar Piastri et George Russell ont rejoint la piste peu après, la Ferrari de Hamilton étant alors largement recouverte de peinture Flo-Vis pour des tests aéro.

Alors que les équipes Audi et Aston Martin ont initialement réduit leurs ouvertures de refroidissement, McLaren a continué d’évoluer avec un capot moteur dépourvu d’ouïes latérales.

La séance a été interrompue par un drapeau rouge causé par Lance Stroll, dont l’Aston Martin s’est immobilisée dans les graviers après un tête-à-queue suite à un possible problème technique lors d’un rétrogradage.

Après la reprise, Oscar Piastri a longtemps occupé la tête du classement avec un temps de 1’33"469. La hiérarchie a évolué avec les progressions successives de Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar et des pilotes Mercedes.

Ferrari a connu une période de calme plat en milieu d’après-midi, le garage restant fermé par des panneaux avant que Lewis Hamilton ne puisse reprendre la piste pour des tests aérodynamiques finaux.

Dans la dernière heure, George Russell a finalement détrôné Piastri en signant le meilleur temps absolu en 1’33"459. La journée s’est conclue par une procédure d’interruption programmée permettant à la direction de course de faire ensuite des essais de départ.

La procédure globale s’est bien passée, les pilotes parvenant tous à s’extraire de leur emplacement quand les feux se sont éteints. Evidemment, l’objectif était surtout de voir si les 5 secondes ajoutées pour permettre aux derniers à se placer de mettre leur turbo en fonctionnement sont suffisantes, et il y aura surement des retours techniques à ce sujet.

Russell termine donc en tête de cette journée, et Mercedes retrouve une grande capacité à rouler avec 145 tours, soit plus de la moitié de sa semaine dernière. Piastri est deuxième et McLaren a fait 124 boucles, tandis que Leclerc suit avec son chrono du matin.

Ferrari sauve sa journée malgré un moment au stand pour Hamilton, avec 114 tours sur la journée. Hadjar est sixième et a fait seulement 66 tours pour Red Bull, c’est une boucle de plus que Cadillac et six de plus qu’Aston Martin, qui sont les équipes en difficulté en termes de roulage sur cette journée.

A noter qu’Audi a fait 120 boucles, et Williams 110 avec 55 tours pour Albon comme pour Sainz. Alpine a également bien roulé avec 121 tours, et Racing Bulls aussi avec 136 tours.

Les chronos de la journée :