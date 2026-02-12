LIVE Essais F1 - Bahreïn 1 : toutes les informations de la 2e journée en direct

Les premiers essais de Bahreïn en 2026 se poursuivent pour un deuxième jour après avoir pu enfin admirer hier les 11 nouvelles monoplaces en piste, avec leurs livrées définitives et, surtout sans huis clos difficile à contourner pour les journalistes et les photographes.

McLaren a signé le meilleur temps mercredi devant Red Bull Racing, dotée d’un moteur qui fait déjà référence selon Toto Wolff. Et avec plus de 130 tours, la RB22 a confirmé aussi que ce Red Bull Powertrains Ford est aussi plutôt fiable...

A moins qu’on ne se penche sur le cas de Racing Bulls : l’équipe n’a fait aucun commentaire après les essais d’hier sur ce qui a arrêté Arvid Lindblad après 75 tours. Nous avons appris qu’il s’agit bien d’un problème du moteur RBPT Ford, jugé "très sérieux". Le moteur a été remplacé pour la séance du jour.

Ce sera peut-être aussi le cas pour l’autre équipe qui a inquiété hier : Aston Martin F1. Là aussi, c’est le moteur Honda qui a été mis en cause et a cessé de fonctionner au bout de 36 tours. Lance Stroll a été stoppé avant la casse a priori. Le retard devient énorme en termes de roulage pour l’équipe d’Adrian Newey alors espérons pour elle et pour Fernando Alonso en piste aujourd’hui que les choses vont enfin tourner en leur faveur.

McLaren, Haas et Ferrari n’ont pas connu de problèmes particuliers hier, mais ce n’est pas le cas de Mercedes qui s’est battue avec une W17 instable sous la chaleur. Et une suspension qui a lâché en cours d’après-midi.

Audi, Williams et Cadillac F1 ont davantage rassuré de leur côté, il faudra confirmer aujourd’hui. En ce qui concerne l’équipe allemande, là aussi il n’y a eu aucune communication hier sur leur journée, ni sur le souci qui est arrivé sur la R26 et a causé un drapeau rouge. Même chose pour Alpine F1, un drapeau rouge pour l’A526 et des soucis techniques non détaillés !

Nous serons en live encore une fois de 8h à 17h en heure française, avec un résumé à mi-séance un peu après midi. La pause déjeuner est toujours de 12h à 13h. Nombreuses photos, informations et réactions continueront à ponctuer votre journée Formule 1 !

7h17 : Bonjour à tous, c’est à nouveau Franck Drui pour vous accompagner toute la matinée. Et on va commencer par le programme provisoire de roulage pour cette journée.

McLaren F1 fera rouler Lando Norris uniquement aujourd’hui, Ferrari roulera uniquement avec Charles Leclerc, Red Bull Racing se concentrera sur Isack Hadjar, Fernando Alonso sera seul au volant pour Aston Martin F1 comme Oliver Bearman chez Haas F1 et Pierre Gasly chez Alpine F1.

Six équipes feront donc confiance à un seul pilote pour la journée, ce qui veut donc dire que cinq autres feront rouler leurs deux titulaires. Soit 16 pilotes en piste attendus, deux de moins qu’hier.

Mercedes, Williams, Audi et Cadillac F1 auront des programmes inverses par rapport à la veille. Ainsi nous verrons en piste le matin Kimi Antonelli, Alex Albon, Nico Hulkenberg et Sergio Perez. Leurs équipiers rouleront l’après-midi.

Enfin chez Racing Bulls, Liam Lawson doit commencer ses essais ce matin avant de laisser à nouveau son baquet à Arvid Lindblad l’après-midi.

7h23 : Pas de changement du côté du vent ou du soleil, c’est un copier - coller par rapport à la veille. Quelques rafales légères, entre 25°C et 30°C dans l’air et jusqu’à 40°C attendu en piste. Voire un peu plus.

7h31 : Tous les matins nous ferons aussi un point sur les kilométrages parcourus la veille. Williams F1 mène la danse avec 145 tours, soit 748,7 kilomètres. Suivent Red Bull Racing (136 tours - 736 kms), Ferrari (132 tours - 714,4 kms), Haas F1 (115 tours - 622,4 kms), Audi F1 (122 tours - 660,3 kms), McLaren F1 (112 tours - 606,1 kms), Cadillac F1 (107 tours - 579,1 kms), Mercedes F1 (86 tours - 465,4 kms), Alpine F1 (77 tours - 416,7 kms), Racing Bulls (75 tours - 406 kms) et Aston Martin F1 (36 tours - 194,8 kms).

7h34 : Côté moteurs, cela donne Mercedes en tête avec ses 4 équipes (420 tours - 2273 kms) puis nous avons Ferrari (354 tours - 1915,8 kms), RBPT Ford (211 tours - 1141,9 kms), Audi (122 tours - 660,3 kms) et Honda (36 tours - 194,8 kms).

7h42 : Le circuit indique qu’il fait 23,5°C dans l’air et 27,9°C sur la piste à un gros quart d’heure de l’entrée en piste des 11 premiers pilotes. Comme hier, le vent souffle du sud-est. Cela signifie qu’il n’y a ni vent de face ni vent arrière dans la ligne droite principale. Mais cela signifie aussi que les pilotes continueront à peiner à l’approche du virage 10, ce virage particulièrement délicat du secteur central.

7h47 : Plus de 2000 votants déjà pour notre sondage des livrées ! Si vous n’avez pas encore donné votre ou vos voix (de 1 à 3 choix possibles), c’est par ici.

7h56 : Chez Cadillac F1, on a plutôt le sourire. Et la performance va bientôt être au programme des tests selon Valtteri Bottas (à lire ici).

8h00 : Feu vert à Sakhir !

8h03 : Norris, Hulkenberg, Leclerc, Gasly et Bearman sont les premiers en piste pour un tour de vérification. Leclerc est le seul a enchainer sans rentrer aux stands.

8h07 : Leclerc signe un premier chrono de 1:47.597, vite battu ensuite par Gasly en 1:39.625. Sont entrés en piste aussi pour un tour de vérification : Norris, Albon, Pérez et Antonelli.

8h11 : Et déjà un premier drapeau rouge, c’est Sergio Pérez qui est arrêté en piste.

Les chronos de la journée à 8h00 :