Lawson admet que les pilotes de F1 ont ’tendance à se plaindre de tout’

Liam Lawson a reconnu avec franchise que les pilotes de Formule 1 ont une tendance naturelle à "se plaindre de tout", admettant qu’il ne s’attend pas à ce que cela change à l’avenir.

Alors que plusieurs concurrents du plateau ont exprimé leur déception face aux monoplaces introduites pour la saison 2026 lors des trois premières manches, cette grogne a conduit à une série de réunions en avril. L’une d’elles, tenue lundi, a abouti à un accord sur des ajustements à apporter aux voitures.

Mais pour Lawson, cette insatisfaction chronique fait partie intégrante de l’ADN des pilotes.

"Au final, il y aura toujours des choses différentes que l’on voudra d’une voiture," a-t-il expliqué face aux médias.

"En tant que pilotes, on a tendance à se plaindre de tout, donc je pense que ça ne changera jamais."

Le Néo-Zélandais a également insisté sur un point jugé prioritaire : la sécurité, notamment à la lumière de l’accident à haute vitesse de Oliver Bearman survenu à Suzuka.

"Sur le plan réglementaire, la chose la plus importante actuellement est probablement l’aspect sécurité, surtout après ce que l’on a vu au Japon," a-t-il souligné.

"C’est quelque chose que l’on veut éviter à l’avenir. En ce qui concerne la performance, c’est évidemment quelque chose qui évoluera toujours."

Lawson rappelle en effet que chaque cycle réglementaire connaît une progression significative au fil du temps, à mesure que les équipes exploitent les concepts techniques.

"Si vous regardez n’importe quelle réglementation à ses débuts, il y a eu un énorme développement sur les cinq années durant lesquelles ces règles ont été en vigueur."

"Donc je suis sûr que celles-ci vont évoluer, les F1 vont devenir plus rapides, et je suis certain que l’on trouvera des moyens de rendre les voitures plus agréables à piloter."

Pour l’heure, le ressenti des pilotes reste toutefois perfectible, en particulier dans l’exercice du tour lancé.

"J’espère que les modifications votées auront un effet parce qu’en ce moment, surtout en qualifications, on essaie de mettre la voiture à la limite et d’en extraire le maximum, d’une manière qui, actuellement, donne le sentiment qu’on n’y arrive pas."

"Je pense que c’est vraiment le premier point sur lequel on veut progresser avec ces voitures, mais au final, l’aspect sécurité passe probablement avant tout le reste. Les changements vont dans le bon sens."

Lawson a expliqué espérer que l’attrait des tours de qualification à pleine vitesse revienne.

"Je pense que cet attrait reviendra. Enfin, pas forcément en fonction de la vitesse, car nous sommes convaincus que les Formule 1 doivent être rapides, et elles le sont, mais nous voulons aller plus vite que jamais. L’essentiel, c’est de pousser la voiture à la limite, de boucler un tour et de se dire : ’OK, c’était un super tour, on a tout donné’, et c’est de là que vient l’attrait."

"Si, en qualifications, nous devons gérer notre énergie et piloter différemment pour y parvenir, alors cet attrait disparaît. Il est impossible de ne pas être frustré, tout le monde le ressent et le voit, et c’est facile à expliquer."

"Tout le monde le voit, personne n’ignore notre façon de piloter une voiture de course, et comme les médias l’ont constaté depuis longtemps, c’est là que le charme disparaît, du moins pour le pilote."