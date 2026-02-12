Bortoleto compare Audi F1 à ’un bébé qui apprend à marcher’

Gabriel Bortoleto a abordé les essais de l’Audi F1 R26 à Bahreïn avec enthousiasme et lucidité, pleinement conscient de l’ampleur du défi qui attend la marque aux anneaux pour ses débuts en Formule 1. Pour le jeune pilote brésilien, chaque sortie en piste est avant tout une opportunité d’apprentissage, dans un contexte totalement inédit mêlant nouvelle équipe, nouveau moteur et nouvelle monoplace.

Seule formation à exploiter le groupe propulseur Audi, l’équipe avance sans repères extérieurs, construisant ses bases pas à pas. Bortoleto compare d’ailleurs ce processus à celui d’un enfant qui apprend à marcher, soulignant la nécessité de progresser rapidement malgré l’absence de données comparatives.

Sur le plan du pilotage, la R26 se distingue par un niveau de grip sensiblement inférieur à la Sauber qu’il pilotait en 2025, rappelant à Bortoleto les débuts du règlement 2022, lorsque les monoplaces avaient gagné en performance avec le temps. Une trajectoire que le Brésilien espère voir se reproduire, alors qu’Audi pose les fondations d’un projet pensé sur le long terme.

"Je suis heureux de continuer à piloter et d’apprendre des choses nouvelles. C’est une longue liste de chose à faire, une nouvelle équipe, un nouveau moteur, une nouvelle voiture, et à chaque fois que nous allons en piste, nous apprenons des choses. On espère pouvoir continuer les progrès que nous enregistrons actuellement," a déclaré Bortoleto lors de la pause déjeuner du jour à Sakhir.

"C’est une courbe d’apprentissage énorme. On a commencé avec les bases, on est la seule équipe qui utilise le moteur Audi donc on n’a pas de données que nous pouvons avoir d’autres équipes. C’est comme un bébé qui apprend à parler et à marcher. On doit le faire le plus vite possible."

"A chaque fois que nous roulons, nous changeons des choses pour améliorer notre roulage, mais c’est une voiture très différente à piloter. Il y a bien moins de grip, et c’est comme en 2022, les voitures sont plus lentes, et elles se sont améliorées au fil du temps."

"On espère faire pareil avec ces nouvelles réglementations, et pouvoir en extraire le maximum dans quelques années. Mais jusqu’ici, c’est plutôt agréable d’apprendre et de réussir à accomplir tous ces progrès."

On a vu Bortoleto galérer un peu sur les procédures de départ. Le Brésilien confirme !

"Oh là là, c’est compliqué. Il y a ces 10 secondes, et au bout de cinq, j’ai déjà perdu le compte. Ensuite, le moteur monte dans les tours pour charger le turbo, on passe la vitesse, et il faut relâcher l’embrayage. C’est un vrai bazar. C’était beaucoup plus simple l’année dernière avec le MGU-H."