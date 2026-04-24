Audi F1 confirme une restructuration, McNish prend du galon

Audi F1 a nommé l’ancien pilote Allan McNish au poste de directeur de la compétition. L’Écossais prendra ses fonctions à la tête des opérations de piste à partir du Grand Prix de Miami, et épaulera Mattia Binotto pour pallier le départ de Jonathan Wheatley.

Le constructeur allemand a réévalué la structure de sa direction après le départ soudain du team principal. Audi, qui a fait de l’écurie Sauber son équipe d’usine pour ses débuts en F1 cette année, a choisi de privilégier une promotion interne en nommant McNish à ce poste nouvellement créé, sous la responsabilité du PDG Mattia Binotto.

L’Écossais a occupé plusieurs fonctions chez Audi ces dernières années, notamment celle de directeur de la coordination pour Audi Group Motorsport et de Team Principal de leur projet en Formule E. Plus récemment, il dirigeait le programme de développement des pilotes, une mission qu’il cumulera avec ses nouvelles responsabilités.

"Allan apporte à ce rôle une combinaison exceptionnelle d’expérience en course, de compréhension technique et de leadership" a déclaré Binotto. "Il est un élément central de la structure sport automobile d’Audi depuis de nombreuses années."

"Dans ses fonctions au sein d’Audi Revolut F1 Team depuis le début, il a joué un rôle clé dans le façonnement de notre préparation à la F1, notamment par son travail sur les partenariats techniques."

McNish s’est félicité de cette promotion : "C’est un privilège de devenir directeur de la compétition pour l’écurie Audi F1. C’est une marque qui compte beaucoup pour moi et c’est un honneur de représenter Audi et nos partenaires sur la scène la plus prestigieuse du sport automobile."

"C’est un défi passionnant à un moment charnière de l’histoire d’Audi et de la Formule 1, et j’ai hâte de contribuer encore plus directement à nos performances en piste. Le projet que nous bâtissons est ambitieux, et mon objectif sera de veiller à ce que tous les aspects de nos opérations de course soient au niveau le plus compétitif possible."