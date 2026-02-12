’Cadillac F1 est ici pour courir’ : Bottas veut vite ’se concentrer sur la performance’

Valtteri Bottas est satisfait de voir Cadillac F1 boucler de nombreux tours en ce début d’essais de pré-saison de Bahreïn. Le pensionnaire de la toute nouvelle équipe sur la grille se rassure face au programme respecté par le team ce mercredi.

C’est grâce au shakedown de Silverstone, puis à la présence lors des premiers tests collectifs de Barcelone, que Cadillac a réussi à se préparer à ces essais, et l’équipe a déjà réglé de nombreux problèmes.

"C’est bien d’être ici et de faire rouler la voiture. C’est la première étape, on fait de bons relais, on apprend à chaque fois et c’est important. On a encore beaucoup de journées avant Melbourne et il y a encore beaucoup de travail. C’est là que nous en sommes, mais nous progressons chaque jour que nous sommes en piste avec la voiture" a déclaré Bottas.

"C’était très important d’être prêts au shakedown de Barcelone et d’être ici à faire rouler la voiture. Si nous avions manqué la moindre journée, nous aurions été en grande difficulté à Melbourne. Donc l’équipe a fait jusqu’ici un travail incroyable."

"Mais maintenant, pas à pas, à la place de trouver des problèmes et d’enlever des bugs, on va se concentrer sur le fait de trouver la performance, et c’est ce qu’on devra trouver lors des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années."

Le pilote finlandais est convaincu que Cadillac pourra lancer des vrais tests de performance dès la semaine prochaine, et il rappelle que c’est l’objectif d’une présence en Formule 1, quelle que soit le manque d’expérience de l’équipe.

"Je le pense ! On doit être prêts à courir. On n’est pas là que pour débuguer la voiture et régler des problèmes. On est ici pour courir, donc on va se concentrer sur la performance et essayer d’apprendre de la voiture. Je suis très impatient face à ce qui nous attend."

Bottas salue aussi la manière dont l’équipe s’est préparée à ses grands débuts, pour ne pas être en retard. C’est grâce à une belle gestion du team que ce calendrier serré a pu être respecté.

"J’ai été vraiment surpris de voir à quel point l’équipe est en forme, surtout quand on voit à quel point elle a reçu la confirmation de sa présence en Formule 1. Elle recrute sans cesse. Elle ne cesse de s’agrandir. L’usine se développe. Ils construisent de nouvelles installations aux États-Unis. Ils sont très sérieux. Ils ne sont pas là pour s’amuser..."

"C’était une course contre la montre pour préparer la voiture, et c’était tellement important pour tout le monde de la voir tourner. Il y a même eu des larmes de joie quand la voiture a démarré pour la première fois. C’est dire à quel point c’était important pour tous ceux qui ont travaillé d’arrache-pied pendant si longtemps."

Enfin Bottas a appelé à la patience face aux nombreuses plaintes concernant le manque d’adhérence des nouvelles monoplaces.

"Actuellement, beaucoup de pilotes se plaignent du manque d’adhérence, mais nous savons comment fonctionne ce sport et à quel point cette nouvelle génération de monoplaces va évoluer. Les temps au tour vont tellement baisser d’ici la fin de la saison que l’adhérence sera nettement améliorée."

Le Finlandais de 36 ans a toutefois admis que les vitesses de passage en courbe ultra-rapides des dernières années n’étaient plus ce qu’elles étaient.

"C’est très différent," admet Bottas. "Les sensations au volant me rappellent celles des voitures de 2014 à 2016. Et elles étaient très sympa à piloter. C’est ce qui compte non ?"