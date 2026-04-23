Domenicali assure que ’la F1 n’a aucun problème’ et prédit une satisfaction globale à Miami

Stefano Domenicali dément l’idée selon laquelle la Formule 1 serait entrée dans une crise récemment. Le PDG de la F1 est convaincu que le mécontentement de certains pilotes et d’une partie du public va disparaître avec les modifications du règlement attendues à Miami.

Mais lorsqu’il lui a été demandé si cela résoudrait tous les problèmes ou si d’autres ajustements seraient nécessaires, l’Italien a répondu qu’il n’y avait pas de problème important entourant la catégorie reine du sport automobile qui, selon lui, se porte à merveille.

"Je pense qu’il ne s’agit pas ici de résoudre ’le problème’ de la Formule 1. La Formule 1 n’a aucun problème, la Formule 1 est en pleine forme, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde" a déclaré Domenicali auprès de The Race.

"Et la grande majorité des fans ont été, dès le début, très positifs [vis-à-vis] de ce qu’ils voient en termes d’action en piste. Vous êtes les experts en la matière. Mais nous devenons parfois trop philosophiques ou trop techniques sur des choses que la grande majorité des gens ne perçoivent pas."

"Je crois donc que ce débat doit rester dans les instances appropriées, car c’est la nature même de la F1 de discuter et d’être capable de s’améliorer. Mais cela ne devrait pas être au centre de l’attention de la grande majorité des fans."

"Il est dans la nature de celui qui veut protéger son entreprise de réagir s’il voit que des choses doivent être orientées différemment. L’approche ne changera pas, mais je pense que l’attention doit maintenant se porter réellement sur ce qui doit être fait."

"Si vous me demandez également si cela suffira à répondre aux autres questions posées précédemment... Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Je n’ai pas cette réponse."

"Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura une attention particulière au sein des écuries, des pilotes et de la FIA, qui est celle qui doit tout coordonner et qui a cette responsabilité de régulateur, pour réfléchir à ce qui pourrait arriver dans les deux prochaines années."

Domenicali a été interrogé sur la manière dont la F1 peut mesurer la satisfaction des fans vis-à-vis de ces règlements : "C’est très simple. On vérifie. C’est complet à chaque course. C’est la première chose que tout le monde peut voir de ses propres yeux. C’est incroyable."

Et de nier que les ventes de billets aient été faites avant le lancement controversé de la saison : "Non, non, non. Même maintenant, jusqu’ici, tout va bien. Donc je ne vois pas cette négativité. Nous avons des données que nos équipes peuvent vous fournir en termes de chiffres réels. Tout est positif."

"Vous entrez trop dans un état d’esprit d’ingénieur, et c’est pourquoi nous manquons parfois la cible, les gens veulent de l’action, ils veulent voir des choses qui créent le bon cadre pour se battre pour quelque chose."

"Personnellement, s’il y avait quelque chose de négatif, je n’aurais aucun problème à le dire. Nous écoutons toujours. Vous me connaissez très bien, donc j’écoute. Mais quelqu’un doit prendre la décision. Je veux dire, nous ne sommes pas ici pour ne proposer qu’un seul produit."

"J’ai été fasciné par certains commentaires l’autre jour disant ’ah, il y a beaucoup d’attention sur le GT maintenant’. Oui. Max Verstappen y est pilote de F1. Cela attire beaucoup de regards. Kimi Antonelli. Pour qui court-il ? La Formule 1. Il est allé à Imola [pour donner le départ en WEC]. Et tout le monde parlait de Kimi Antonelli, avec tout le respect que je leur dois."

"La F1 reste donc une lumière éclatante qui inspire beaucoup de fans, beaucoup de gens. Regardez la trajectoire globale. Regardez l’ensemble du tableau. Par conséquent, je dirais qu’à cet égard, j’ai vraiment hâte de voir comment ce championnat va se terminer, car il y aura beaucoup d’action sur la piste."

"Ce sera fascinant pour vous de l’expliquer, car le succès de la F1 est dû à ce que vous faites avec nous. Sans votre voix pour expliquer les coulisses, ce qui est si fascinant, ce ne serait pas possible."

"Donc même pour nous, nous avons le devoir d’expliquer cela de manière très positive, car sinon nous nous tirerions une balle dans le pied, ce qui n’aurait aucun sens. Mais ce n’est pas une position défensive."

Il y a eu de nombreuses critiques de haut niveau sur le règlement 2026 de la part de pilotes tels que Verstappen et Lando Norris, et cela représente une leçon apprise pour Domenicali, qui pense que la Formule 1 aurait dû davantage contredire les critiques pour se défendre.

"On s’est trop focalisé sur les commentaires de certains pilotes qui ont entraîné beaucoup de discussions de la part des fans purs et durs dans cette direction. C’est une leçon apprise. Ce genre de choses aurait dû être géré d’une manière différente. C’est certain."

"Pas parce qu’il faut cacher quoi que ce soit, mais parce qu’il y a tellement d’éléments positifs, et je reviens encore une fois sur des choses qui relèvent de l’évidence. Ce changement était nécessaire pour que la Formule 1 reste pertinente dans l’écosystème du sport automobile. Sinon, on oublie la genèse de tout cela."

"C’est donc la seule chose qui soit une leçon apprise. Je pense que l’attention des personnes responsables de notre sport a été attirée au mauvais endroit. C’est ce que je peux dire. Oui, absolument."