Piquet Jr : faire confiance à Briatore a été ma plus grosse erreur

Le témoignage de Nelson Piquet Jr jette une lumière crue sur les coulisses de sa brève carrière en Formule 1. L’ancien pilote de Renault F1 n’hésite pas à qualifier sa collaboration avec Flavio Briatore de "plus grosse erreur" de sa carrière.

Arrivé en F1 en 2008, Piquet Jr a disputé 28 Grands Prix avec Renault avant d’être écarté en cours de saison 2009, notamment en raison de performances en retrait face à son coéquipier Fernando Alonso. Mais au-delà des résultats sportifs, c’est la relation avec Briatore - à la fois directeur d’équipe et manager - qui a marqué durablement le Brésilien.

"La plus grosse erreur pour moi a été d’avoir Flavio comme manager, comme mentor," confie-t-il à SoyMotor.

"C’était notre erreur, la mienne et celle de mes parents, de ne pas avoir quelqu’un en qui nous pouvions avoir confiance."

"Nous aurions dû avoir quelqu’un pour nous conseiller, pour protéger mes intérêts."

Il décrit un système où il n’était qu’un élément parmi d’autres.

"Il avait six, sept ou huit pilotes... j’étais juste un numéro dans le jeu. Il faisait ce qu’il fallait avec le puzzle pour maximiser les profits."

Une relation entachée par le Crashgate

La collaboration entre les deux hommes reste indissociable du scandale du Grand Prix de Singapour 2008. Lors de cette course disputée à Marina Bay, l’accident volontaire de Piquet Jr, destiné à favoriser la stratégie d’Alonso, a été dissimulé dans un premier temps.

Après son éviction en 2009, le Brésilien a finalement alerté la Fédération Internationale de l’Automobile sur les circonstances de cet accident. L’enquête qui s’en est suivie a débouché sur l’un des plus grands scandales de l’histoire de la F1.

Piquet Jr a bénéficié d’une immunité, tandis que Briatore a initialement été banni par la FIA, une sanction ensuite annulée par un tribunal français.

Figure incontournable du paddock, Briatore s’est imposé comme un acteur majeur de la discipline dès les années 1990, notamment à la tête de Benetton, puis de Renault. Il a contribué aux titres mondiaux de Michael Schumacher, avant de récidiver près d’une décennie plus tard avec Alonso.

L’Italien a également joué un rôle clé dans la gestion de nombreux pilotes, parmi lesquels Mark Webber, Heikki Kovalainen ou encore Jarno Trulli.

Aujourd’hui âgé de 76 ans, il est de retour au premier plan en tant que consultant auprès d’Alpine F1, structure basée à Enstone, où il joue un rôle central aux côtés du directeur général Steve Nielsen, placé à ce poste sous l’impulsion de l’ancien patron du groupe Renault, Luca de Meo.

Briatore reste également actif dans le management de pilotes, étant notamment associé de manière informelle à Franco Colapinto. Il a par ailleurs accompagné Jack Doohan jusqu’à la fin de la saison 2025.

Après son départ de la F1, Piquet Jr a su rebondir dans d’autres disciplines. Il s’est notamment illustré en Formule E, remportant le titre lors de la saison 2014-2015.

Désormais âgé de 40 ans, il poursuit sa carrière en endurance, en stock-car et plus récemment en voitures de tourisme, loin des turbulences qui ont marqué son passage en Formule 1.