Essais F1 - Bahreïn 1, Jour 2 : Leclerc en tête à la pause, matinée catastrophe pour Mercedes et Red Bull

Après une première journée de roulage intense sur le circuit de Sakhir, la première session de trois jours de tests de Bahreïn a repris ses droits ce jeudi matin à 8h, heure française. De nouveau, les 11 équipes étaient en piste pour continuer l’apprentissage avec les nouvelles monoplaces.

Avec beaucoup à apprendre sur les nouveaux moteurs, les nouveaux ensembles aéro et les nouveaux châssis, il y a beaucoup de travail pour tout le monde, et certaines équipes, à l’image d’Aston Martin, sont déjà en retard sur leur programme et doivent enchainer les tours.

La séance a débuté sous un ciel dégagé avec l’ouverture de la voie des stands. Lando Norris, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, Pierre Gasly et Oliver Bearman ont été les premiers à s’élancer pour des tours de vérification.

Si la majorité des pilotes est rentrée immédiatement, Leclerc a choisi d’enchaîner pour signer le premier temps de référence. Ce chrono a toutefois été rapidement battu par Gasly qui a abaissé la marque en 1’39"625.

L’activité a ensuite été brutalement interrompue par un drapeau rouge causé par l’arrêt en piste de Sergio Pérez. Sa Cadillac a dû être évacuée du deuxième secteur après un problème logiciel lié à l’accélérateur.

Après la reprise de la séance, Liam Lawson a pris la piste pour la première fois, le premier roulage de Racing Bulls depuis la pause du midi la veille, tandis que la plupart des écuries ont entamé des séries de tours lents pour valider leurs systèmes.

Seul Gasly a rapidement affiché un rythme soutenu, dépassant la barre des dix tours avant ses camarades de piste. Pendant ce temps, Charles Leclerc et Liam Lawson ont effectué des passages à vitesse constante, leurs monoplaces étant bardées de sondes aérodynamiques.

Fernando Alonso a profité de ce créneau pour quitter son garage et lancer enfin le programme d’Aston Martin, après une première journée difficile, marquée par des soucis techniques. Le rythme s’est intensifié aux alentours de la deuxième heure.

Bearman a brièvement pris la tête du classement avant d’être devancé par Gasly, qui a encore amélioré en 1’38"027 après 14 boucles. Lando Norris a ensuite haussé le ton et a pris la première place avec un tour en 1’36"187.

Pérez a également pu reprendre son roulage après les réparations sur sa Cadillac, mais le roulage a été limité pour le Mexicain à cause de cet incident. Chez Ferrari, Leclerc a chaussé les gommes tendres et a frappé un grand coup en signant un temps de 1’34"442, effaçant ainsi la meilleure marque établie la veille.

En fin de matinée, Leclerc a encore repoussé les limites en fixant la référence absolue à 1’34"273. Norris a tenté de répliquer et s’est rapproché à cinq dixièmes de la Ferrari, tout en consacrant une partie de son temps à un travail spécifique.

En effet, il a suivi de très près la Williams d’Albon puis l’Alpine de Gasly pour étudier le comportement aérodynamique de sa McLaren dans l’air turbulent. Hülkenberg a profité des dernières minutes pour enregistrer un premier tour chronométré significatif pour Audi, grimpant au cinquième rang.

Pendant que les leaders ont accumulé les kilomètres, dépassant pour la plupart les 50 ou 60 tours, le garage Red Bull est resté désespérément fermé. Une fuite hydraulique a contraint les mécaniciens à démonter entièrement la monoplace, empêchant Isack Hadjar de prendre la piste avant la pause.

De la même manière, Mercedes a dû se résoudre à un changement complet de moteur sur la W17 de Kimi Antonelli, limitant le jeune Italien à seulement trois tours d’installation pour toute la matinée. Après un shakedown parfait à Barcelone, l’équipe connait des problèmes, en ce début de première semaine de Bahreïn.

A l’inverse, Aston Martin a enfin semblé avoir une séance claire, avec une cinquantaine de tours en quatre heures pour Alonso, ce qu’il avait fait le vendredi à Barcelone sur la journée, mais à vitesse limitée car la voiture n’était pas testée entièrement. C’est donc clairement la journée la plus utile pour l’équipe.

La matinée s’est terminée par un drapeau rouge causé par la direction de course, qui a fait des tests sur ses protocoles de voiture de sécurité virtuelle, voiture de sécurité, puis interruption totale. Il n’y a donc eu qu’un drapeau rouge causé par une voiture ce matin.

La séance a été relancée pour quelques minutes et des essais de départ, et cela a permis à Hadjar de sortir en piste et de faire un tour de vérification pour sa RB22, qui semble donc réparée.

Leclerc termine donc la matinée en tête devant Norris, et les deux pilotes ont deux secondes d’avance au chrono sur Gasly, troisième, et Bearman, quatrième. Albon est cinquième, et il a de nouveau effectué de nombreux tours pour Williams, ce qui est rassurant pour l’équipe qui avait raté le shakedown de Barcelone.

Hülkenberg est sixième et a enchaîné les kilomètres pour Audi, tandis que Lawson a aussi bien roulé. Pérez suit devant Alonso, qui a roulé lentement mais a pu atteindre les 300 kilomètres en piste.

Ce sont donc Red Bull et Mercedes qui auront énormément de travail cet après-midi. Hadjar est prévu au volant et espérera enchaîner les tours si sa voiture fonctionne correctement, tandis que Mercedes devra décider entre faire rouler Russell et sacrifier la demi-journée d’Antonelli, qui a déjà eu un problème hier, ou laisser l’Italien au volant quand la W17 reprendra la piste.

Les chronos de la matinée :