Vettel avertit la F1 qu’elle ne doit pas ’perdre son ADN’

Sebastian Vettel a exhorté la F1 à la prudence auprès du media SVT, et à ne pas risquer de perdre son ADN après que les premiers Grands Prix de la saison ont suscité de vives critiques. Le spectacle en piste, découlant du tout nouveau règlement de la F1, a reçu une réaction largement négative de la part des pilotes.

Dans le but d’améliorer le spectacle et la sécurité avant le GP de Miami début mai, la Commission F1 a fait adopter un certain nombre de changements visant à améliorer la sécurité, à réduire le phénomène de superclipping et à permettre une conduite plus poussée.

"J’ai vu les changements rapidement. J’espère que d’un point de vue sportif, c’est ce qu’ils essaient d’aborder et que cela rendra les pilotes plus heureux, car en fin de compte, les pilotes sont le visage de ce sport. S’ils sortent de la voiture pleins d’adrénaline et enthousiastes, c’est ce qui enthousiasme également les gens devant leurs écrans et dans les tribunes" a déclaré Vettel.

Durant sa carrière en F1, le quadruple champion du monde n’a jamais hésité à exprimer son opinion lors de moments de controverse ou d’inquiétude, et même sur son aversion pour les V6 hybrides d’ancienne génération.

"Sur le plan sportif, j’entends et je fais écho aux critiques, car si les voitures sont probablement amusantes à piloter, il est sans doute moins amusant de faire la course en raison du règlement et des difficultés qui en découlent."

"J’ai donc de la compassion pour les pilotes, et il est crucial de ne pas perdre le cœur et l’ADN du sport, qui consistent à trouver le pilote le plus rapide dans la machine la plus rapide pour remporter la course."