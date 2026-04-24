Officiel : le GP de Turquie fait son retour au calendrier de la F1

La F1 a annoncé que le Grand Prix de Turquie fera son retour dans le calendrier du championnat du monde à partir de 2027, le circuit d’Istanbul Park étant confirmé au calendrier jusqu’à la saison 2031 suite à un nouvel accord avec le ministère turc de la Jeunesse et des Sports. Un accord de cinq ans, et non sept comme les premières rumeurs le disaient hier.

La Fédération turque des sports automobiles (TOSFED) sera le partenaire de la Formule 1 pour les futurs événements. Le Grand Prix de Turquie a été organisé pour la dernière fois en 2020 et 2021, Lewis Hamilton y ayant remporté son septième championnat des pilotes en 2020.

Istanbul Park a rejoint le calendrier de la Formule 1 en 2005 et a rapidement acquis la réputation d’être l’un des circuits les plus exigeants sur le plan technique du championnat. La Turquie a accueilli neuf Grands Prix et est un lieu apprécié des écuries, des pilotes et des fans, le circuit produisant des courses compétitives sur l’ensemble de la grille.

La Formule 1 continue de croître en Turquie, où le sport compte plus de 19 millions de fans et plus de 7,5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Les abonnés Instagram ont augmenté de 25 % d’une année sur l’autre et les vues sur YouTube ont augmenté de 107 %.

"La Formule 1 figure parmi les événements sportifs les plus importants au monde, distinguée par son spectacle, sa jeune base de fans et son leadership dans les technologies automobiles" a déclaré le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan.

"Dans notre pays aussi, la Formule 1 bénéficie d’un large suivi dans toutes les tranches d’âge - surtout parmi nos jeunes, avec une base de fans vraiment passionnée. Les courses touchent près de 19 millions de personnes dans notre pays, tandis qu’environ 7,5 millions les suivent de près sur les réseaux sociaux."

"Nous avons accueilli la Formule 1 au total neuf fois : sept courses entre 2005 et 2011, et deux courses pendant la période du COVID en 2020 et 2021. Istanbul Park, particulièrement célèbre pour son virage 8 et favori des passionnés de course, accueillera une fois de plus cinq saisons de courses passionnantes et de haute qualité entre 2027 et 2031."

"Je considère le retour de la Turquie au calendrier de la Formule 1 comme un reflet clair de la grande confiance accordée à notre pays, en notre robuste capacité organisationnelle, en nos infrastructures sportives et de santé modernes, et, bien sûr, en l’hospitalité renommée de la nation turque."

"En tant que Turquie, nous honorerons une fois de plus cette confiance en assurant une organisation sans faille à tous égards, tout comme nous l’avons fait par le passé. J’adresse mes sincères félicitations à tous ceux qui ont contribué à ramener la Formule 1 dans notre pays et à Istanbul."

Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, a déclaré : "Nous sommes ravis de revenir dans l’incroyable et vibrante ville d’Istanbul de 2027 à 2031 pour enthousiasmer tous nos fans en Turquie et dans le monde entier sur l’un des circuits les plus passionnants et les plus exigeants de la Formule 1."

"En tant que ville, Istanbul représente une passerelle culturelle entre l’Europe et l’Asie, offrant un mélange unique d’histoire et de tradition avec une approche avant-gardiste du sport, des affaires et du divertissement."

"Je tiens à remercier Son Excellence le Président M. Erdoğan, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Culture et du Tourisme, et la Fédération turque des sports automobiles pour leur soutien afin d’assurer le retour de la Formule 1."

"De nombreux moments mémorables ont été créés dans l’histoire de notre sport à Istanbul Park et je suis impatient de commencer le prochain chapitre de notre partenariat, offrant aux fans l’opportunité de vivre encore plus de courses incroyables dans un lieu vraiment fantastique."

Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA, s’est lui aussi félicité de ce retour dans le pays : "Le retour de la Formule 1 en Turquie est un puissant reflet de la croissance mondiale continue et de l’attrait de notre sport, et je suis ravi de voir le Grand Prix de Turquie rejoindre le calendrier de la F1."

"Istanbul Park est un circuit qui occupe une place spéciale dans l’histoire de la Formule 1, et son retour souligne notre engagement commun à développer le championnat sur des marchés dynamiques."

"Grâce à cette étroite collaboration, nous assurons non seulement l’avenir à long terme de la Formule 1 en Turquie, mais nous soutenons également le développement continu du sport automobile, en renforçant les fondations pour une croissance durable dans les années à venir."