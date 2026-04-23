La F1 annonce des EL1 plus longs à Miami et explique cette décision

La FIA a annoncé que les EL1 du Grand Prix de Miami de F1 seraient allongés pour durer finalement 90 minutes, et non 60 minutes comme c’est le cas habituellement. Ces 30 minutes de roulage supplémentaires seront cruciales, compte tenu de la situation particulière.

Trois raisons viennent expliquer ce changement, et elles sont évidemment liées à la situation autour de la nouvelle réglementation de la Formule 1, qui continue de beaucoup faire parler en ce début de saison 2026 du championnat du monde.

La première raison est la modification des règles qui a eu lieu en début de semaine, qui voit des changements au niveau de la gestion de l’énergie pour la suite de la saison, avec un déploiement et une récupération modifiés, dans le but de moins atteindre les limites physiques de la voiture en matière de puissance du moteur électrique.

La deuxième raison invoquée par la fédération est le temps qui a passé depuis la dernière course, car avec l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, les équipes n’auront presque pas roulé en quatre semaines, à l’exception de quelques roulages promotionnels pour valider des nouveautés.

Enfin, la dernière raison est que le Grand Prix de Miami sera un week-end de Sprint, avec les qualifications pour la course Sprint dès le vendredi après-midi, ce qui ne laisse qu’une séance libre. Elle fera donc 90 minutes pour que les équipes puissent se préparer au mieux pour une suite de week-end qui s’annoncera incertaine.

Il semble évident que cette décision ait été discutée avec les équipes et les pilotes lors des négociations sur les changements apportés au règlement, et les pilotes seront certainement heureux de disposer de plus de temps pour se remettre dans le bain.