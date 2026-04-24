Verstappen sera-t-il la référence pour juger la réussite des changements en F1 ?

David Coulthard pense que la véritable mesure du succès des ajustements réglementaires de la Formule 1 sera clairement établie si Max Verstappen continue de menacer de quitter le championnat, alors que la F1 a modifié son règlement pour rendre moins artificielle la gestion de l’énergie.

Lorsque les règles actuelles ont été annoncées en 2023, Verstappen a exprimé ses préoccupations concernant divers aspects, notamment le ralentissement des voitures nécessitant de rétrograder avant une zone de freinage, et il a menacé récemment de mettre un terme à sa carrière en catégorie reine.

"Je sais une chose, une personne qui sera le l’étalon ultime pour savoir si cela a été suffisant sera Max Verstappen, car il ne fait plaisir à personne" a déclaré Coulthard sur le podcast Up to Speed. "Je sais que la Formule 1 préférerait qu’il ne soit pas aussi vocal dans son aversion pour les réglementations actuelles, alors attendons de voir ce qu’il aura à dire après Miami."

L’Ecossais ne pense pas que la frustration du pilote Red Bull, qui n’a pas une voiture pour se battre pour la victoire, prendra le pas sur son analyse objective des modifications apportées pour améliorer le spectacle, notamment en qualifications.

"Bien sûr, chaque pilote veut être dans la meilleure voiture parce que cela vous donne la meilleure chance de gagner, mais je pense que Max est assez mature dans sa carrière, avec ses quatre titres, pour se dire ’en fait, cela ressemble maintenant à ma F1’. Donc, s’il est plus calme lors des prochaines courses, je pense que nous pouvons supposer qu’il sera encore là pour un moment."

"S’il est toujours insatisfait et que cela va véritablement au-delà de tout manque de performance de son équipe, alors il pourrait choisir de se retirer à un moment donné. Parce qu’il a été absent lors de cette pause de la Formule 1. Il est allé courir et s’entraîner dans ses voitures GT3."

Un autre ancien pilote de F1, Riccardo Patrese, a également déclaré que les modifications décidées par la FIA pour Miami et la suite de la saison seront cruciales pour la décision de Verstappen concernant son avenir en F1.

"Si la F1 change et qu’il retrouve de bonnes sensations, alors il continuera" a déclaré Patrese. "Sinon, il pourrait bien changer de catégorie. Il aime vraiment les courses de GT. Mais au bout du compte, je pense qu’il ne fait que parler. Mais il a besoin d’une voiture gagnante, c’est certain. Il en a assez, c’est certain."

Mais tout bien calculé, Patrese a prédit que Max Verstappen quitterait le sport à la fin de la saison en cours. Patrese estime que le passage de Gianpiero Lambiase dans une équipe rivale sera le dernier argument pour Verstappen et a parié sur son départ du sport à la fin de 2026.

"Si Lambiase s’en va, cela signifie que Max quitte également Red Bull l’année prochaine. Il ne se sent pas très heureux. Donc, à la fin de cette saison, il prendra probablement sa décision. Max doit d’abord prendre du plaisir à conduire ces voitures."

"Mais il est évident qu’il n’aime pas ça du tout. C’est une personne assez forte pour qu’on le croie quand il dit ’si je ne prends pas de plaisir, je quitterai la Formule 1’. Il a déjà obtenu satisfaction et accompli tant de choses dans ce sport. Il a prouvé qu’il est le meilleur."