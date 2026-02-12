Essais F1 - Bahreïn 1, Jour 2 : Leclerc garde la tête, Hadjar rattrape son retard

Après une matinée intense de roulage marquée par plusieurs problèmes inattendus chez les top teams, le roulage a repris à l’occasion des essais privés de Bahreïn, pour la deuxième après-midi sur les trois jours de cette première session.

Dès la relance sur le tracé de Sakhir, la séance a commencé avec l’entrée en piste immédiate d’Oliver Bearman, rapidement rejoint par Isack Hadjar, Arvid Lindblad et Pierre Gasly. Pour Hadjar, c’était le premier roulage du jour après un simple tour d’installation durant la matinée.

Le jeune pilote français de chez Red Bull a d’ailleurs signé le premier temps de référence de la session, qu’il a amélioré dans la foulée avant que la plupart des protagonistes ne regagnent momentanément leurs garages.

Lando Norris a ensuite pris le relais pour accompagner Lindblad sur l’asphalte, tandis que Gabriel Bortoleto a enfin fait son apparition en piste après une matinée passée au stand, signant lui aussi un premier chrono.

Le début de session a été marqué par une activité intense mais caractérisée par des roulages courts. George Russell a finalement pu prendre le volant de sa Mercedes, rassurant son équipe après une matinée passée au garage.

Valtteri Bottas a également effectué ses premiers tours de roue de l’après-midi, alors que Carlos Sainz et Charles Leclerc ont commencé à faire progresser la hiérarchie. La séance a toutefois connu un premier coup d’arrêt avec un drapeau rouge causé par des débris.

Dès la reprise, le rythme s’est de nouveau emballé avec dix écuries en piste simultanément. Russell s’est alors hissé au troisième rang provisoire alors que Hadjar accumulait déjà un nombre de tours impressionnant.

Cependant, un second drapeau rouge a été déployé peu après suite à l’immobilisation de l’Alpine de Gasly sur le circuit. Après l’évacuation de la monoplace, les équipes n’ont pas tardé à ressortir, à l’exception du Français.

C’est durant cette période que la barre symbolique des cent tours a été franchie successivement par Bearman, puis par Lando Norris et par l’écurie Racing Bulls. La dernière heure de la journée s’est déroulée dans une ambiance plus studieuse malgré une panne temporaire du système de chronométrage officiel.

Fernando Alonso a connu une frayeur avec un passage proche de la sortie de piste dans le deuxième secteur, mais il a parfaitement rattrapé sa monoplace avant de signer un temps plus compétitif.

Dans les derniers instants, Hadjar a poursuivi sa progression au classement en prenant l’avantage sur Bortoleto, tandis que Sainz a continué d’abaisser ses temps. En fin de journée, Mercedes a visiblement connu un nouveau problème.

Leclerc termine donc en tête de cette journée, devant Norris et Bearman. Russell est quatrième devant Hadjar, Bortoleto et Gasly, qui n’aura donc pas passé les 100 tours ce jeudi après son problème technique. Bottas est huitième devant Albon, Hülkenberg et Lindblad.

Sainz suit devant Lawson et Alonso qui, à défaut de performance, a pu enchaîner du roulage. Pérez boucle le classement des pilotes ayant fait un temps, puisque Kimi Antonelli n’en a pas fait dans la matinée.

En termes de roulage, McLaren a été l’équipe la plus productive en piste avec 149 tours, devant Ferrari avec 139, Racing Bulls avec 133, Williams avec 131 et Haas avec 130, l’équipe américaine n’ayant pas rencontré de problème.

Audi atteint 114 tours, Aston Martin frôle les 100 tours (98), Alpine termine donc à 97 tours et Cadillac a atteint les 89 boucles, tandis que Hadjar a limité la casse cet après-midi pour Red Bull avec 87 boucles au total. Mercedes n’a bouclé que 57 tours et continue de vivre une semaine difficile.

Retrouvez la galerie de photos des essais du jour.

Les chronos de la journée :