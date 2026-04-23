La F1 a fixé la date d’arrivée de la prochaine génération de moteurs

Stefano Domenicali, affirme que la Formule 1 et ses motoristes seront moins au pied du mur pour préparer la prochaine génération de moteurs, qu’ils ne l’étaient lors de la conception des moteurs actuels.

Le PDG de la F1 a défendu le processus de décision ayant conduit aux moteurs actuels, en dépit de la controverse qu’ils ont créée en début de saison, car cela reflétait la tendance de l’époque où les constructeurs adoptaient des stratégies tout-électrique.

Malgré ce qu’en dit Domenicali, l’avenir de la voiture électrique est toujours radieux, mais les différents contextes techniques de l’industrie automobile offrent à la Formule 1 une légitimité à poursuivre avec l’hybridation.

"Le processus sera peut-être différent, la FIA présentant une proposition en connaissant la situation des constructeurs impliqués dans le sport, qui considèreront que la situation d’aujourd’hui est différente de celle d’il y a cinq ans" a déclaré Domenicali à The Race.

"Je pense que les constructeurs ne seront plus en position de dire que c’est la seule voie possible. C’est le principal point de différence par rapport à il y a cinq ans. Ainsi, d’une certaine manière, nous sommes dans une situation où nous sommes moins au pied du mur qu’il y a cinq ans."

"C’est pourquoi il pourrait y avoir davantage de possibilités d’avoir différentes options que la FIA peut présenter aux constructeurs, en accord avec nous et en accord avec ce qui est le mieux pour la F1."

L’Italien a placé la réduction des coûts et du poids, avec des moteurs pertinents pour les constructeurs automobiles, en haut de sa liste de priorités, et malgré sa défense des moteurs actuels, il n’y a pas d’argument pour continuer à les utiliser à plus long terme.

"Non, je vais vous dire pourquoi. Ce n’est pas un problème de continuité. Le coût de l’unité de puissance est trop élevé, c’est une certitude. Nous avons le devoir de veiller à ce que ce business soit durable, nous devons avoir des produits technologiquement pertinents, et par conséquent, le coût actuel est trop élevé.

"L’autre point concerne le poids. S’il y a une nouvelle opportunité de réduire le poids, et que la seule façon d’y parvenir est de réduire la dimension et le poids de la batterie, cela doit être envisagé pour la F1."

Le processus de formulation de la réglementation débutera cette année mais prendra du temps, et la FIA sera en première ligne pour l’écrire. Même s’il y avait une volonté d’opérer le changement avant 2031, il y a une limite à la précocité de cette mise en place, compte tenu des délais de conception et de développement à prendre en compte.

"Ce qui est clair, c’est que le régulateur est la FIA, donc la FIA a la responsabilité de proposer un ensemble de mesures. Il est assez évident que l’attention portée au tout-électrique dans l’industrie automobile s’est estompée."

"Donc le fait que nous ayons été les premiers à nous concentrer sur l’hybride et le carburant durable pourrait nous permettre de pousser cette direction encore plus loin à l’avenir. Nous pourrions être bien placés pour redéfinir le poids des voitures. C’est un point très important qui, avec les batteries, a malheureusement pris une certaine direction."

"Par conséquent, je pense que la FIA sera prête à en discuter, en gardant une fois de plus le carburant durable au centre de l’équation technique, et en essayant de trouver un équilibre différent entre l’hybridation et les moteurs à combustion interne. C’est ce qui, selon moi, va arriver."

"Concernant le timing technique, ce nouveau moment pourrait intervenir en 2031. Mais la discussion sera ensuite abordée par la FIA, avec les motoristes, pour voir si la proposition qui sera discutée et présentée prochainement pourrait être anticipée ; c’est une chose dont nous discuterons cette année."