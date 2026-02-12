Aucun favori clair selon McLaren F1, la hiérarchie reste floue mais compacte

Le directeur technique en chef de McLaren, Rob Marshall, s’est dit surpris par le niveau de compétitivité extrêmement resserré observé lors des premiers roulages de pré-saison, alors qu’il s’attendait à voir au moins une équipe prendre un avantage net dès les essais de Bahreïn.

À l’approche de l’introduction des nouveaux règlements sur les groupes propulseurs, un consensus semblait se dégager dans le paddock : Mercedes devait être l’équipe de référence au lancement de cette nouvelle ère. Pourtant, après les cinq jours de shakedown à Barcelone et la première journée d’essais à Bahreïn, c’est surtout Red Bull qui attire les regards.

À Barcelone, Lewis Hamilton s’est montré le plus rapide au volant de la Ferrari, tandis que Lando Norris a signé le meilleur temps lors de la première journée de roulage à Bahreïn. Dans le même temps, Max Verstappen a marqué les esprits en enchaînant plusieurs relais solides sur de longues distances, laissant transparaître une excellente performance pure du moteur Red Bull.

Pour autant, aucune équipe ne semble aujourd’hui disposer d’un avantage décisif, chaque formation affichant des forces dans des domaines différents. Une situation qui a pris Marshall de court.

Interrogé sur ce qui l’a le plus frappé dans le paddock après les roulages de Barcelone et de Bahreïn, l’ingénieur britannique n’a pas caché son étonnement.

"Pour être parfaitement honnête, ce qui m’a le plus marqué, c’est à quel point tout le monde semble compétitif," a confié Marshall aux médias à la pause.

"Je pensais sincèrement qu’il y avait de très fortes chances que quelqu’un arrive avec un package qui mette tout le monde d’accord dès le départ. Et il semble que ce ne soit pas le cas."

Selon lui, la hiérarchie actuelle apparaît particulièrement dense, même si l’exercice reste délicat en phase de pré-saison.

"On a l’impression qu’il y a un bon groupe de voitures très compétitives. Comme je le dis souvent, il est difficile de juger les performances, mais on peut quand même se faire une idée assez raisonnable."

Les longs relais constituent notamment un indicateur précieux pour dégager des tendances plus fiables.

"Oui, surtout lorsque les équipes commencent à faire des simulations de course, on voit apparaître des tendances de performance plus générales. Red Bull a un peu impressionné hier à ce sujet, c’est vrai."

À ce stade, Marshall ne voit donc aucun scénario dans lequel une équipe s’échapperait rapidement au championnat.

"Oui, il semble que personne ne va s’envoler seul en tête - en tout cas, je ne le pense pas.

Ça va être un combat sur la durée, sur le développement."

"La régularité et la capacité de développement pourraient faire la différence bien plus que la performance brute affichée dès les premiers essais."