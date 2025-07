Les pneus F1, l’avantage de McLaren, le mystère pour Mercedes et Ferrari

James Allison, le directeur de Mercedes F1, a identifié la gestion des pneus Pirelli comme la principale faiblesse de son équipe en 2025, et le domaine dans lequel McLaren, en position dominante, a un net avantage.

Le peloton de la Formule 1 en 2025 est extrêmement serré cette saison comme en témoigne souvent le déroulement d’une qualification, avec des monoplaces souvent regroupées (hors incident) en moins d’une seconde. Parfois même en moins de 7 dixièmes sur les dernières courses !

Mais si l’exercice des qualifications est très important pour partir à l’avant de la grille et ne pas rouler dans l’air perturbé du peloton, il n’est que la première des deux clés nécessaires pour faire la différence.

"Nous sommes pris dans un effet yo-yo entre la victoire par nos propres mérites comme au Canada et des week-ends difficiles comme ceux que nous avons connus en Autriche et en Angleterre," dit Allison.

"Nul besoin d’être un grand expert pour comprendre qu’il s’agit d’un championnat du monde où l’on se demande qui maîtrise le mieux la température des pneus Pirelli."

"Et ce n’est certainement pas notre cas."

Allison a déclaré que les F1 modernes à effet de sol et la chauffe des pneus limitée dans les garages ont rendu le défi encore plus difficile à modéliser.

"Deux facteurs convergent et rendent la tâche plus difficile aujourd’hui. Le premier est le préchauffage limité des pneus dans les garages. Avec les F1 à effet de sol, qui sollicitent nettement plus les pneus dans les virages rapides, la contrainte thermique est plus importante que par le passé."

Il a également averti que des essais limités et des données pneumatiques incomplètes font que les équipes ne peuvent pas prendre en compte tous les paramètres clés au mieux.

"Le règlement nous empêche de mieux comprendre les pneus. Nous ne sommes pratiquement pas autorisés à les tester. La seule façon de mieux comprendre le comportement des pneus de manière empirique est de le faire sur les week-ends de Grand Prix. Mais il y a bien d’autres choses à faire."

Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, convient que les pneus sont la question centrale en 2025.

"La gestion des pneus n’est pas seulement un problème lié aux Pirelli ou un facteur décisif pour la saison 2025, c’est un problème vieux de 25 ans. Celui qui parviendra le plus rapidement possible à optimiser la fenêtre de fonctionnement des pneus et à les y maintenir aura un impact encore plus significatif lorsque le peloton est aussi serré qu’aujourd’hui. Et c’est précisément là que réside le principal avantage de McLaren."

"Nous avons déjà vu qu’il sera difficile de revenir face à McLaren, car ils ont l’avantage sur ce point. Sur certains circuits, ou dans certaines conditions, nous pouvons nous battre avec eux, mais globalement, ils ont l’avantage. Nous sommes néanmoins toujours en course avec Mercedes et Red Bull. Et nous sommes toujours en course pour quelques victoires en 2e partie de saison, et c’est important pour l’équipe pour faire la transition entre 2025 et 2026."