Avec Hamilton, Bearman rappelle ce que certains oublient en F1

Pilote Haas F1 appartenant à la Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman n’a pas oublié les premiers instants marquants de sa carrière en Formule 1, et notamment un geste venu d’une figure majeure du paddock : Lewis Hamilton.

Le Britannique de 20 ans avait été appelé en urgence pour faire ses débuts avec Ferrari lors du Grand Prix d’Arabie saoudite 2024, en remplacement de Carlos Sainz, contraint de déclarer forfait après une appendicite. Une opportunité saisie avec brio par Bearman, auteur d’une qualification prometteuse (11e) avant de conclure la course à une remarquable septième place.

Invité du podcast Up To Speed, le jeune pilote est revenu sur cet épisode fondateur, révélant qu’Hamilton avait été l’un des premiers à venir à sa rencontre après la course.

"C’est vraiment génial parce que Lewis a été l’une des premières personnes à m’envoyer un message à Djeddah, à venir me voir après la course, et à montrer sa personnalité et son côté authentique," confie-t-il.

Bearman a ensuite évoqué le soutien qu’il reçoit de la part du septuple champion du monde, tout en soulignant l’écart de parcours entre eux.

"Évidemment, nous sommes à deux étapes très différentes de nos carrières. Je débute, j’ai énormément faim et je veux accomplir le plus de choses possible. Lewis a déjà tellement accompli, et je pense qu’il est toujours incroyablement motivé, même s’il a manqué ce 8e titre. Mais je veux dire, c’est le pilote le plus titré de l’histoire de la F1."

Partager la piste avec Hamilton représente également une source d’inspiration constante pour le Britannique.

"C’est d’abord vraiment incroyable de partager la grille avec lui. Le voir performer à un tel niveau à son âge est aussi quelque chose de très motivant. Voir sa détermination et le fait qu’il revienne année après année et je pense que tout le monde peut s’accorder à dire qu’il fait partie des cinq, voire des trois meilleurs pilotes."

Enfin, Bearman insiste sur les qualités humaines de son aîné, notamment vis-à-vis de la nouvelle génération.

"C’est vraiment très spécial, et le soutien ainsi que l’attention qu’il porte aux jeunes pilotes montrent aussi son caractère."