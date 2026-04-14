Pirelli mise sur les pneus les plus tendres à Miami et Montréal

Après une interruption inhabituelle du calendrier, la Formule 1 s’apprête à reprendre avec deux rendez-vous au format Sprint qui mettront les pneumatiques à rude épreuve. Pour les épreuves de Miami et de Montréal, Pirelli a fait le choix d’aligner la gamme la plus tendre de ses composés.

Pour les deux week-ends, les équipes disposeront des C3, C4 et C5, respectivement désignés comme pneus durs, mediums et tendres. Une sélection identique pour deux circuits aux caractéristiques pourtant bien différentes, mais qui partagent un point commun : une faible abrasivité de l’asphalte.

Avec deux week-ends Sprint consécutifs et l’utilisation des pneus les plus tendres, la Formule 1 pourrait offrir un spectacle animé pour relancer la saison après cette longue pause.

Le premier rendez-vous américain de la saison (1er au 3 mai), disputé sur le tracé autour du Hard Rock Stadium, intervient après une pause d’un mois liée à l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite.

Le circuit de Miami se distingue par un revêtement très lisse, permettant l’utilisation des pneus les plus tendres de la gamme. La dégradation y est principalement thermique, en raison des températures élevées en Floride.

Cependant, l’an dernier, avec des composés similaires, cette dégradation s’était révélée relativement limitée. Résultat : les pilotes avaient pu attaquer sans contrainte majeure en début de course, favorisant les duels en piste et les dépassements.

Même choix stratégique pour le rendez-vous canadien (22 au 24 mai), où la faible abrasivité de la piste justifie également l’utilisation des gommes les plus tendres.

Sur le circuit de Montréal, ces pneus permettent d’offrir un niveau d’adhérence optimal, notamment dans les zones de freinage appuyé caractéristiques du tracé.

L’an dernier, une gamme encore plus tendre (incluant le C6) avait été proposée. Pourtant, le pneu le plus tendre avait été peu utilisé en course, les stratégies s’orientant majoritairement vers deux arrêts avec les composés durs et mediums.

Contrairement à Miami, le week-end canadien pourrait être fortement influencé par les conditions météorologiques. Placée deux à trois semaines plus tôt dans la saison, l’épreuve nord-américaine reste exposée à une météo changeante, susceptible de redistribuer les cartes.