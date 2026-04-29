Red Bull verrouille Lambiase pendant deux ans malgré son départ annoncé

Red Bull Racing a confirmé vouloir conserver Gianpiero Lambiase encore deux saisons, sans volonté de négocier un transfert anticipé, malgré son futur départ vers McLaren, où il occupera un rôle de directeur des opérations en piste.

Le directeur d’équipe Laurent Mekies a précisé que le Britannique, figure clé de l’écurie depuis son arrivée en 2015, honorera son contrat actuel avant de rejoindre Woking, son transfert étant attendu "au plus tard en 2028". Une échéance qui restait jusqu’ici floue.

"Nous avons ’GP’ avec nous pour les deux prochaines années," assure Mekies. "Nous n’avons pas le sentiment qu’il est déjà parti, car nous savons qu’il a un accord à long terme avec nous, et nous avons encore quelques victoires et batailles à remporter ensemble."

Ingénieur de course de Max Verstappen depuis ses débuts victorieux avec l’équipe lors du Grand Prix d’Espagne 2016, Lambiase est devenu au fil des années un élément central du dispositif Red Bull, occupant également le poste de responsable des opérations en piste ces dernières années.

Mekies a insisté sur le fait que ce départ s’inscrivait dans un processus long et transparent, auquel Verstappen a été pleinement associé.

"C’est une opportunité extraordinaire. Nous respectons le fait que ce genre d’opportunité n’arrive qu’une fois dans une vie. Il a décidé de la saisir."

Le Français souligne que les discussions autour de ce départ remontent à plusieurs mois.

"C’est quelque chose dont nous parlions avec lui depuis très longtemps, et nous lui souhaitons simplement le meilleur pour la suite de sa carrière."

Malgré cette transition à venir, Red Bull entend tirer le maximum de cette période.

"Quand le moment viendra, nous ferons en sorte d’en faire une opportunité pour d’autres personnes et pour développer les compétences dont nous avons besoin."

Mekies s’est également montré catégorique quant à l’implication de Lambiase jusqu’à son départ effectif.

"GP est un professionnel fantastique, et nous savons qu’il donnera absolument le meilleur de lui-même. Et bien sûr, nous allons le garder jusqu’au bout !"