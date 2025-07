Hadjar veut interrompre une série ’frustrante’ en Belgique

Isack Hadjar veut continuer sa bonne série de performances ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Mais surtout, le pilote Racing Bulls veut mettre fin à une série de trois courses sans arrivée dans les points.

Le Français a de très bons souvenirs de Spa-Francorchamps, où il a remporté sa première course majeure en formule de promotion, et il s’y est imposé de nouveau l’an dernier en Formule 2, ce qui le met en confiance.

"J’ai vraiment hâte de courir à nouveau ce week-end sur l’un de mes circuits préférés. Spa-Francorchamps est le circuit où j’ai remporté ma première course en monoplace, en plus de celle de l’année dernière en F2" a déclaré Hadjar.

"C’est frustrant de ne pas avoir marqué de points au cours des trois derniers week-ends de course, alors j’ai l’intention de revenir à notre place, sur un week-end de course où nous avons le format Sprint, qui est quelque chose que j’aime bien."

Liam Lawson a marqué davantage de points, puisqu’il a terminé sixième en Autriche, et il est lui aussi très fan du circuit de Spa-Francorchamps : "Nous allons mettre les bouchées doubles pour terminer la première partie de la saison, alors que nous nous dirigeons vers les deux dernières courses avant la pause estivale."

"Spa est un circuit emblématique avec beaucoup d’histoire. J’ai apprécié d’y courir dans d’autres catégories, et je suis donc impatient de m’y attaquer au volant d’une Formule 1. Les conditions météorologiques s’annoncent intéressantes ce week-end, comme c’est toujours le cas sur ce circuit."

"Je suis impatient de remonter dans la voiture après la courte pause que nous avons eue pour nous remettre à niveau, et je me sens prêt à terminer en beauté la première partie de la saison."

Du côté du management, ce sera un week-end de découverte pour Racing Bulls, puisque la Belgique marquera les débuts d’Alan Permane au poste de directeur du team de Faenza. Tim Goss, le directeur technique de l’équipe, détaille les défis qui attendent ses troupes ce week-end.

"Pour la 13e manche du calendrier de la F1, nous continuons en Europe avec le GP de Belgique. Le circuit de Spa-Francorchamps se distingue dans la saison de F1 par sa longueur de 7 km, sa combinaison difficile de virages à grande vitesse, de longues lignes droites et de changements d’altitude importants" a déclaré Goss.

"Niché dans la forêt ardennaise, il est également connu pour ses conditions météorologiques imprévisibles. Souvent mouillé à un moment ou à un autre du week-end, nous devrons nous préparer à une séance sur sol mouillé à un moment ou à un autre."

"En raison des exigences élevées de la piste en matière de pneumatiques, Pirelli a choisi le composé le plus dur, le C1, comme principal pneu de course. En 2024, le C2 est supprimé et les composés les plus tendres sont le C3 et le C4."

"C’est un week-end de Sprint et il comprend deux séances de qualifications et deux courses sur les trois jours. Les réglages s’appuieront sur un niveau d’aileron arrière plus bas en raison des vitesses élevées et, avec moins de séances de piste pour travailler sur les réglages, nous dépendons davantage de nos préparations d’avant-course dans le simulateur."

"Nous apportons quelques modestes évolutions pour la performance et un aileron arrière dédié. Les préparatifs se sont bien déroulés et nous sommes impatients de relever le défi d’un week-end chargé."