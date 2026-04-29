Silverstone propose d’accueillir un deuxième Grand Prix de F1

Le circuit de Silverstone s’est dit prêt à voler au secours du calendrier de la Formule 1 en proposant d’accueillir une deuxième course cette saison, après l’annulation des manches de Bahreïn et d’Arabie saoudite en raison des tensions au Moyen-Orient.

La disparition de ces deux épreuves, initialement prévues en avril, a laissé un vide important dans le calendrier, ramené provisoirement à 22 Grands Prix. La saison doit reprendre ce week-end avec le Grand Prix de Miami, sans qu’aucune solution de remplacement n’ait encore été officiellement annoncée.

Dans ce contexte, Stuart Pringle, directeur général du circuit britannique, a confirmé avoir soumis une proposition à la Formule 1 pour organiser une seconde course à Silverstone, en plus du traditionnel Grand Prix de Grande-Bretagne.

"J’ai fait une offre," a-t-il déclaré. "Nous étions déjà intervenus pendant le COVID, et nous avions pu aider la Formule 1. Si cela peut aider, bien sûr que nous le ferons."

Le dirigeant souligne toutefois que plusieurs paramètres logistiques doivent être pris en compte.

"Il y a de nombreuses contraintes pratiques à considérer. L’offre est sur la table, ils savent que nous sommes là et que nous pouvons agir rapidement si on nous le demande."

Interrogé sur la possibilité d’intégrer une telle course dans un calendrier déjà dense, Pringle a reconnu la complexité de l’exercice : "Je suis fier de ne pas avoir de fenêtres libres, mais en situation de crise, tout peut être ajusté."

Silverstone avait déjà démontré sa flexibilité en 2020, en accueillant deux épreuves consécutives : le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix du 70e anniversaire, en pleine pandémie de COVID-19.

Du côté de la Formule 1, la prudence reste de mise. Liam Parker, directeur des relations institutionnelles, a insisté sur l’incertitude entourant la situation géopolitique actuelle : "Tout le monde peut regarder les informations et constater à quel point la situation est évolutive et dynamique."

"Personne ne sait ce qu’il va se passer demain, encore moins en septembre ou en octobre."

"Nous avons encore beaucoup de temps avant nos événements et nous devons retourner dans la région du Moyen-Orient à la fin de l’année."

Si l’idée d’une course supplémentaire à Silverstone apparaît comme une solution crédible à court terme, aucune décision n’a encore été prise quant au remplacement des épreuves annulées, laissant planer le doute sur la physionomie finale de la saison 2026.