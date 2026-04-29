Avant Antonelli, ’la presse italienne, c’était simplement Ferrari, Ferrari’

La Formule 1 tient peut-être déjà l’une de ses révélations majeures de la saison 2026. À seulement 19 ans, Kimi Antonelli impressionne autant par ses performances que par son impact en dehors de la piste, au point de séduire un public italien pourtant réputé exigeant.

Le pilote Mercedes a entamé sa deuxième saison au plus haut niveau sur un rythme effréné, décrochant ses premières victoires en Grand Prix à Shanghai et Suzuka. À la faveur de ces succès, Antonelli s’est installé en tête du championnat pilotes à l’issue du mois d’avril.

En triomphant au Japon à l’âge de 19 ans, sept mois et quatre jours, il est même devenu le plus jeune leader du championnat de l’histoire, un exploit qui a contribué à faire taire bon nombre de ses détracteurs.

Pour Jean Alesi, la réussite d’Antonelli dépasse le simple cadre sportif. L’ancien pilote Ferrari met en avant un élément clé : la capacité du jeune Italien à conquérir le cœur de ses compatriotes.

"C’est un très bon équilibre et une situation favorable pour Kimi, parce que par le passé, avec Alboreto et d’autres pilotes italiens très talentueux, il n’y avait pas de place pour les pilotes italiens," explique Alesi à RN365.

"La presse, c’était simplement Ferrari, Ferrari. Maintenant, ce n’est plus le cas. Ils l’aiment, et ils aiment Ferrari. Et ils sont aussi très fiers d’avoir Kimi."

"C’est donc une très belle histoire pour lui, et aussi pour ces Italiens qui aiment vraiment le sport automobile."

Malgré l’engouement, le clan Mercedes se montre mesuré. Son directeur, Toto Wolff, a récemment confié que les performances d’Antonelli ne constituaient pas une surprise.

Selon l’Autrichien, la trajectoire est "la bonne" tout en prévenant qu’il ne s’attend "pas à un miracle sur toute la saison". Dans un contexte où Mercedes s’est imposée comme l’une des références du plateau, observateurs et fans commencent logiquement à envisager Antonelli comme un candidat au titre.

Alesi se veut toutefois prudent, tout en reconnaissant le potentiel du jeune pilote.

"Il est en bonne voie, assurément."

Le Français n’oublie pas pour autant son équipier, George Russell : "George est aussi un sérieux candidat au championnat, il n’y a aucun doute là-dessus, même s’il va peut-être commencer à se gratter un peu la tête maintenant."