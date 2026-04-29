Pourquoi le duo Albon-Sainz séduit autant Williams F1

Le directeur de Williams F1, James Vowles, n’a pas caché son enthousiasme au moment d’évoquer son duo de pilotes composé d’Alexander Albon et Carlos Sainz, qu’il considère comme l’un des atouts majeurs de son équipe.

Arrivé à Grove en 2022, Albon a été rejoint par Sainz pour la saison 2025, après que l’Espagnol a été remplacé chez Ferrari par le septuple champion du monde Lewis Hamilton. Un tandem que Vowles juge particulièrement performant, autant sur la piste qu’en dehors, un atout crucial au moment où l’équipe est redescendue dans la hiérarchie en termes de performances.

Le Britannique a insisté sur une qualité rare à ses yeux : l’absence d’ego.

"Deux pilotes brillants. Je suis vraiment, vraiment chanceux et c’est fantastique de ce point de vue. Pas de politique, pas d’ego. Ils auraient des raisons d’en avoir un, mais ce n’est pas le cas," explique-t-il.

Un état d’esprit qui se traduit par un engagement total : "Ils donnent absolument tout, et ils veulent que Williams réussisse autant que moi. Leur implication va bien au-delà du simple fait de piloter la voiture. Cela dépasse largement ce cadre."

Fort de son expérience passée chez Mercedes, où il a notamment travaillé avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg, Vowles a ensuite détaillé les forces spécifiques de chacun de ses pilotes.

Concernant Sainz, il se montre particulièrement élogieux sur ses qualités techniques.

"En ce qui concerne Carlos, sa communication avec les ingénieurs est la meilleure que j’aie connue. Il a cette capacité à retranscrire ce qu’il ressent dans la voiture tout en le reliant aux données en même temps."

Du côté d’Albon, c’est son instinct qui impressionne : "Pour Alex, il a cette capacité naturelle, notamment dans des conditions changeantes - comme on l’a vu à Melbourne et ailleurs - à tirer le maximum de lui-même, mais aussi des autres. Chacun a des compétences différentes."

Mais au-delà de leurs qualités respectives, c’est leur état d’esprit collectif qui fait la différence selon Vowles.

"Ce que je dirais pour Carlos et Alex, c’est qu’ils n’ont aucun bagage. Ce qu’ils veulent, c’est que l’équipe soit forte."

"Peu importe qu’ils aient passé une mauvaise journée ou non, le meilleur exemple que je peux vous donner, c’est Alex qui était à mes côtés sur le podium lorsque Carlos y était."

"Je ne connais aucun autre pilote sur la grille qui ferait cela, mais il est totalement centré sur Williams et il ne ramène pas de frustration après une mauvaise journée."

"Et pour être clair, il était malade ce week-end-là et a quand même tout donné."