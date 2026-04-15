Essais Pirelli F1 : Antonelli et Norris mobilisés pour conclure les tests au Nürburgring

Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli a poursuivi sa saison dans un cadre bien différent d’un week-end de course, à l’occasion du 2e et dernier jour des essais de développement organisés par Pirelli sur le tracé du Nürburgring. À ses côtés, le champion du monde en titre Lando Norris représentait McLaren F1.

Dans des conditions relativement fraîches, avec une température de piste moyenne de 26°C et un air oscillant autour de 14°C, les deux pilotes ont poursuivi le travail entamé par leurs équipiers respectifs. La première phase du programme était consacrée à l’évaluation de différentes variantes de construction du composé C3, avec plusieurs séries de relais de huit tours.

Au fil de la journée, le programme s’est ensuite orienté vers des gommes plus tendres. Lors des dernières heures de roulage, des relais plus longs ont permis de récolter des données précieuses : Antonelli a ainsi travaillé avec le C4, tandis que Norris s’est vu confier le C5.

Sur le plan du kilométrage, les deux hommes ont enchaîné les tours avec assiduité. Le pilote McLaren a bouclé 108 tours, soit 556 kilomètres, tandis que son rival chez Mercedes en a parcouru 109 pour un total de 561 kilomètres. Côté chronos, c’est Antonelli qui s’est montré le plus rapide, avec un meilleur tour en 1’32’’990, contre 1’33’’640 pour Norris. D’autres photos de cette journée se trouvent sous cet article.

Au total, après la 1ère journée de la veille (à retrouver ici), ces deux journées d’essais ont permis d’accumuler 2106 kilomètres sur le circuit de l’Eifel, offrant à Pirelli une base de données essentielle pour poursuivre le développement de ses pneumatiques.

Le manufacturier italien ne compte pas s’arrêter là. La prochaine séance d’essais est d’ores et déjà programmée à la mi-mai sur le Circuit de Nevers Magny-Cours, avec cette fois un accent mis sur les pneus pluie. Quant aux gommes slicks destinées à la saison prochaine, elles retrouveront la piste sur le Circuit de Barcelone, dans la foulée du Grand Prix d’Espagne.