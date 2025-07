Verstappen pourrait marquer l’histoire de Red Bull au GP de Belgique

Red Bull espère inscrire davantage de points à Spa-Francorchamps, après plusieurs courses difficiles. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, l’équipe a atteint un cap important en inscrivant son 8000e point en F1, devenant ainsi le troisième constructeur à franchir cette étape symbolique.

Max Verstappen a été le pilote le plus rapide en Q3 au cours des quatre dernières saisons au Grand Prix de Belgique. Cependant, en raison de pénalités sur la grille, son dernier départ depuis la première position à Spa-Francorchamps remonte à 2021.

Ce week-end, le Néerlandais vise à entrer dans l’histoire de Red Bull en décrochant une 45e pole position en carrière, ce qui lui permettrait de dépasser le record de Sebastian Vettel, établi à 44 poles avec l’équipe.

"Spa est un classique et toujours mon circuit préféré du calendrier. C’est un circuit à l’ancienne où vous devez tout faire correctement pour obtenir un bon tour" a déclaré le quadruple champion du monde.

"J’apprécie les virages à grande vitesse comme celui du Raidillon de l’Eau Rouge, le tracé qui est différent des autres circuits et les changements d’élévation qui rendent la piste plus difficile à piloter. Silverstone n’a pas été notre meilleure performance, mais c’était une étape prometteuse de la mettre en pôle lors des qualifications."

Pendant les deux semaines sans courses, il a aussi fait la connaissance de Laurent Mekies, directeur remplaçant de Christian Horner : "J’étais de retour à l’usine la semaine dernière pour passer du temps dans le simulateur avec l’équipe et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Laurent."

"En Belgique, l’armée orange nous soutient toujours énormément et c’est comme une deuxième course à domicile pour moi. Je reviendrai donc avec le casque Orange Lion, ma casquette et mes chaussures spéciales."

Yuki Tsunoda a continué à peaufiner sa préparation, et il est heureux de retrouver Mekies, qu’il connait depuis l’an dernier chez Racing Bulls : "J’ai passé la période sans course à m’entraîner très dur et à utiliser cette pause pour me remettre à zéro mentalement."

"Je voulais être le mieux préparé possible pour arriver à Spa et être en meilleure condition, mentalement et physiquement. Je me sens fort et vif et j’attends avec impatience les deux prochaines courses avant la pause estivale."

"Nous abordons cette course dans une nouvelle ère pour l’équipe et ce sera bien de retrouver Laurent, nous avons très bien travaillé ensemble chez Visa Cash App Racing Bulls. Je sais comment il aime travailler et notre objectif est d’aller de l’avant et pour moi personnellement de commencer à fournir les performances dont nous avons besoin."

"Spa est un circuit amusant qui pourrait bien nous convenir. Le Sprint rend toujours les choses délicates, mais le travail et la préparation que nous avons effectués pendant cette période creuse devraient nous permettre d’être bien préparés."