Button rassure : Russell ne flanchera pas face à Antonelli

Jenson Button a tenu à défendre fermement George Russell, estimant que le pilote Mercedes F1 ne se laisse pas déstabiliser par la dynamique actuelle de son équipier Kimi Antonelli, auteur de deux victoires consécutives en ce début de saison 2026 de Formule 1.

Le champion du monde 2009, interrogé par Sky Sports F1 après avoir repris le volant de sa Brawn GP BGP 001 lors du Goodwood Members’ Meeting, s’est montré particulièrement confiant quant à l’état d’esprit de Russell, malgré la perte récente de la tête du championnat au profit de son jeune équipier.

Interrogé sur l’impact que pourrait avoir la forme actuelle de l’Italien, Button a répondu : "J’ai croisé George il y a quelques jours, un peu par hasard."

"Et il semblait très calme, posé ; ça ne va pas perturber George. Il connaît sa vitesse, et il sait que ça ne s’est pas passé comme prévu pour lui."

"Il a été très malchanceux. Mais il faut accepter les hauts et les bas, et comprendre que parfois, la réussite vous échappe. À la prochaine course, ce ne sera peut-être pas le cas. Il pourrait avoir de la chance, alors qui sait."

Vainqueur du Grand Prix d’ouverture en Australie, Russell a ensuite enchaîné les déconvenues. En Chine, un souci technique a compromis sa séance de qualifications, tandis que le week-end au Japon s’est révélé particulièrement pénalisant.

À Suzuka, des changements de réglages effectués après les EL3 se sont retrouvés figés par les règles du parc fermé, le condamnant à composer avec une instabilité chronique de l’arrière tout au long du week-end.

La course a ensuite tourné au scénario cruel. Russell s’est arrêté un tour avant la sortie de la voiture de sécurité, permettant à Antonelli de changer gratuitement de pneus sous régime neutralisé et de récupérer la tête de l’épreuve.

Après la relance, des problèmes de batterie ont encore aggravé la situation du Britannique, qui s’est retrouvé derrière Lewis Hamilton et Charles Leclerc, franchissant finalement la ligne à la quatrième place. Il accuse désormais neuf points de retard sur Antonelli au championnat.

Malgré cette série noire, Button reste convaincu que Russell a les armes pour se battre pour le titre face au plus jeune leader de l’histoire récente du classement.

"Pour moi, c’est un championnat passionnant avec ces deux-là qui se battent," a-t-il ajouté.

"Kimi est extrêmement jeune. George, c’est une véritable force de la nature, je dois dire. Je suis un grand fan de George."

Button en a également profité pour évoquer, avec humour, le retour en forme de Mercedes, qu’il relie volontiers à son propre passage dans l’histoire de l’écurie.

Issue du retrait de Honda fin 2008, l’équipe Brawn GP a décroché les titres pilotes et constructeurs en 2009 avant d’être rachetée par Mercedes pour l’année suivante. Basée à Brackley, la structure a ensuite dominé l’ère hybride turbo, enchaînant huit titres constructeurs consécutifs entre 2014 et 2021.

"C’est assez amusant, oui, Mercedes est très en forme cette année, et c’est en réalité là que tout a commencé."

"C’est là que l’équipe Mercedes est née, l’équipe de Brackley, car auparavant c’était Honda, puis c’est devenu Brawn, puis Mercedes. Donc j’attribue clairement leur succès à moi-même," conclut-il dans un grand éclat de rires !