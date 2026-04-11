Avec Hamilton, Pirelli a affiné les fenêtres d’exploitation des pneus pluie à Fiorano

Le programme d’essais des pneus pluie de Pirelli s’est achevé hier sur le circuit de Fiorano, avec Lewis Hamilton une nouvelle fois à pied d’œuvre au volant de la Ferrari pour une deuxième et dernière journée avec la SF-26.

Ce tracé, l’un des rares en Europe homologués pour la Formule 1 et doté d’un système d’irrigation, permet de recréer des conditions de piste mouillée de manière contrôlée, idéales pour le développement des pneus pluie et intermédiaires.

Après la session d’hier (à retrouver ici), la journée a débuté avec l’évaluation de prototypes de pneus pluie, incluant une nouvelle sculpture déjà testée la semaine précédente sur le circuit de Suzuka. L’objectif était clair : élargir la fenêtre d’utilisation du pneu afin de le rendre plus performant dans des conditions de pluie moins intense.

À partir du milieu d’après-midi, le programme s’est orienté vers une version de test du pneu intermédiaire. Ces relais ont permis d’analyser les fenêtres de transition entre les différentes gommes pluie, un élément clé pour optimiser les stratégies en conditions changeantes.

Sur cette seconde journée, Lewis Hamilton a parcouru 461 kilomètres, soit 155 tours, avec un meilleur chrono établi en 1’00’’740. D’autres photos de cette 2e journée se situent sous l’article.

Au total, les deux journées d’essais à Fiorano représentent 297 tours et 884 kilomètres cumulés, dans des conditions météorologiques stables, avec une température ambiante atteignant 22 °C, similaire à celle de la veille.

Prochaine étape : le Nürburgring

Le travail de développement de Pirelli se poursuivra dès la semaine prochaine avec un nouvel essai à huis clos sur le circuit du Nürburgring.

Les équipes Mercedes et McLaren seront mobilisées les 14 et 15 avril pour deux journées consacrées cette fois au développement des pneus slicks.

Le tracé allemand, qui n’a plus accueilli la Formule 1 depuis 2020, présente un profil équilibré, sollicitant à parts égales les contraintes latérales et longitudinales. Un terrain d’essai idéal pour affiner les futures générations de gommes sèches de 2027.