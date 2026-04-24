Les stratégies en F1 appelées à évoluer selon Pirelli

Alors que la saison 2026 de Formule 1 a débuté sous le signe de stratégies à un seul arrêt, Pirelli s’attend à un changement progressif de tendance au fil du développement des monoplaces.

Directeur de Pirelli Motorsport jusqu’à la fin juin, Mario Isola estime que la diversité stratégique devrait revenir à mesure que les équipes exploiteront davantage le potentiel des nouvelles voitures.

"À un moment donné, nous reverrons plus de diversité dans les stratégies," affirme-t-il.

L’élaboration des pneus 2026 s’est révélée particulièrement complexe pour le manufacturier italien. En l’absence de données concrètes sur les nouvelles monoplaces, Pirelli a dû s’appuyer sur des projections fournies par les équipes.

"Nous avons demandé des données à toutes les équipes. Nous voulions comprendre où se situait la limite supérieure des nouvelles voitures," explique Isola.

Mais les premières courses ont révélé une certaine prudence dans ces choix, avec des relais longs permettant aux pilotes de boucler les Grands Prix avec un seul arrêt.

"Le développement n’a pas été facile. Nous n’avions que des mulets," poursuit-il, en référence aux voitures modifiées utilisées pour les essais.

Les données recueillies en début de saison montrent également que les performances globales sont légèrement inférieures aux attentes initiales.

"Les vraies voitures ont une aérodynamique active. Désormais, ce ne sont plus les lignes droites mais d’autres sections du circuit qui sont le facteur limitant," souligne Isola.

Le niveau d’adhérence est également plus faible que prévu.

"Les pilotes disposent d’environ 10 % d’adhérence en moins," révèle-t-il, évoquant la réduction de l’appui aérodynamique et des pneus plus étroits.

Cependant, cette situation pourrait rapidement évoluer. Le développement rapide des monoplaces devrait entraîner une hausse des performances et, par conséquent, une sollicitation accrue des pneumatiques.

"À un moment donné, les ingénieurs trouveront des moyens plus efficaces de recharger les batteries. Les pilotes pourront alors attaquer davantage dans les virages," anticipe Isola.

"L’objectif est de réduire l’écart entre les stratégies à un et deux arrêts."

Si cette tendance se confirme, les courses pourraient gagner en variété et en incertitude, avec un retour plus marqué des choix stratégiques au cœur de la compétition.