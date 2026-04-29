Racing Bulls va fêter Miami mais veut surtout voir ’les effets’ du règlement revu

Liam Lawson est heureux de reprendre la saison, après une pause forcée de plus de quatre semaines à cause de l’annulation de deux Grands Prix. La F1 se rend ce week-end à Miami, et le pilote Racing Bulls est prêt à en découdre.

Il explique qu’il a utilisé ces moments de libres pour se ressourcer, mais surtout pour travailler sur les modifications du règlement, alors que la Formule 1 et la FIA ont fait évoluer la gestion de l’énergie pour la suite de l’année.

"C’était une bonne chose d’utiliser cette pause pour repartir de zéro et s’entraîner en vue de la suite de la saison. J’ai passé un peu de temps en Nouvelle-Zélande après le Japon, ce qui était vraiment agréable car j’ai pu voir ma famille tout en faisant beaucoup d’entraînement en plein air" raconte Lawson.

"J’ai également passé du temps sur le simulateur et avec l’équipe à l’usine de Faenza, donc c’était génial d’optimiser ce temps libre entre les courses. Je suis maintenant super motivé à l’idée de reprendre le travail à Miami, c’est un endroit que j’aime beaucoup et l’énergie ainsi que l’ambiance y sont incroyables."

"L’équipe a travaillé dur à l’usine pour préparer ce week-end de Sprint, nous avons donc hâte de reprendre la piste avec quelques améliorations également. En tant qu’équipe, nous avons aussi prévu des choses passionnantes en dehors de la piste cette semaine, j’ai donc hâte de voir tous les fans dans cette ville géniale."

Arvid Lindblad a lui aussi travaillé pour analyser ce début de saison, tirer des conclusions sur ses premières courses, et se préparer pour faire encore mieux une fois qu’il reviendra sur un circuit.

"J’ai essayé d’utiliser cette pause d’avril de la meilleure façon possible, en travaillant dur avec les ingénieurs sur le simulateur et en analysant les données pour maximiser les enseignements des premières courses. J’ai aussi pris un peu de repos pour recharger les batteries, en veillant à passer du temps de qualité avec ma famille et mes amis" a déclaré Lindblad.

"Concernant Miami, c’est un nouveau circuit pour moi et nous savons que certains changements de réglementation seront mis en œuvre à partir de cette semaine. Il est difficile de dire quel en sera l’impact, mais la FIA, la Formule 1 et la GPDA ont tous travaillé en étroite collaboration pour améliorer le sport là où ils le pouvaient, ce dont nous sommes tous reconnaissants."

"Je suis arrivé à Miami il y a quelques jours pour profiter d’un peu de temps libre et découvrir la culture locale avant le début des hostilités. Miami est un spectacle tant sur la piste qu’en dehors, et j’ai hâte de voir ça."

"Ce sera un week-end de Sprint passionnant, nous apportons des améliorations et je m’attends à ce que les autres équipes fassent de même. Il y aura beaucoup de travail à faire, mais après quelques semaines de pause, j’ai hâte de remonter dans la voiture."

Alan Permane, le directeur de l’équipe, explique les enjeux de cette quatrième manche de la saison, alors que l’équipe a montré des visuels jaunes, et pourrait avoir une livrée spéciale : "Nous sommes vraiment ravis de ce premier voyage de la saison en Amérique du Nord, surtout après la longue pause que nous avons eue depuis le Japon."

"Nous avons bien mis ce temps à profit en effectuant des travaux supplémentaires sur le châssis, qui n’étaient initialement prévus que plus tard dans cette série de courses lointaines. Nous apportons des améliorations à Miami, comme tout le monde je suppose, il sera donc intéressant de voir comment la hiérarchie se dessine ce week-end.

"Et, bien sûr, nous apportons une petite touche de style "Miami" comme nous le faisons toujours, ce qui devrait faire de ce week-end un moment passionnant pour les fans. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec la Formule 1, la FIA et la GPDA pendant la pause concernant la mise à jour de la réglementation sur les unités de puissance."

"Il est encourageant de voir toutes les parties s’unir pour répondre aux préoccupations et mettre en œuvre des changements positifs, et nous avons hâte de voir comment cela va se traduire en piste ce week-end. Miami est un site et un lieu magnifique, et nous sommes impatients d’y être !"