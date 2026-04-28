’Plus ils se battent, mieux c’est’ : Norris mise sur le duel chez Mercedes F1 pour revenir

Lando Norris espère voir George Russell et Kimi Antonelli poursuivre leurs duels en piste cette saison, estimant que ces affrontements pourraient, à terme, profiter à McLaren, comme les batailles internes avec Oscar Piastri avaient indirectement aidé Max Verstappen en 2025.

Champion du monde en titre, Norris a reconnu que son équipe avait débuté la saison "sur le reculoir" même si Piastri est parvenu à décrocher un podium à Suzuka, dans une course qui aurait pu tourner à la victoire sans une intervention de la voiture de sécurité malvenue du point de vue de l’Australien.

Du côté de Mercedes, la hiérarchie semblait initialement claire : Russell, plus expérimenté, était attendu pour prendre le dessus sur Antonelli, encore en phase d’apprentissage. Le Britannique a d’ailleurs remporté le Grand Prix d’Australie ainsi que la course sprint de Shanghai. Mais le jeune Italien a rapidement bousculé les pronostics, s’emparant des premières pole positions et victoires de sa carrière pour prendre les commandes du championnat pilotes en ce début de saison.

Malgré ce retard initial sur Mercedes, McLaren entend revenir dans la lutte à court terme. Le directeur d’écurie Andrea Stella a ainsi laissé entendre qu’une monoplace largement revue sera introduite en deux temps, à Miami et au Canada, preuve du rythme de développement soutenu dans cette nouvelle ère réglementaire. Le podium de Piastri au Japon a également mis en lumière le potentiel sous-jacent de la MCL40.

Dans ce contexte, Norris sait d’expérience que les rivalités entre équipiers peuvent redistribuer les cartes. Interrogé sur la possibilité pour McLaren de tirer profit des luttes entre les pilotes Mercedes, le Britannique a répondu avec le sourire : "Espérons-le."

"Clairement, plus ils peuvent se battre, mieux c’est."

Observateur attentif des performances d’Antonelli, Norris s’est montré élogieux.

"C’est agréable à voir. Kimi n’en est qu’à sa deuxième année en F1, donc il fait du bon travail. C’est aussi sympa à voir. C’est un gars très gentil, et il performe très bien au plus haut niveau en Formule 1."

"Il a réalisé quelques très bonnes courses, donc c’est bien de voir qu’il a trouvé ce petit supplément de rythme et qu’il se bat avec George de manière convaincante, ce qui est cool, mais c’est aussi une bonne chose pour nous."

Norris ne cache pas que McLaren a un retard à combler si elle veut pouvoir tirer profit de cette situation à moyen terme.

"Nous savons que nous étions un peu sur le reculoir au début de la saison. Nous espérons clairement pouvoir revenir, et plus ils peuvent se prendre des points entre eux, mieux c’est, comme nous l’avons fait l’an dernier avec Oscar face à Max dans la lutte."

"Espérons que l’histoire puisse être similaire, mais cette fois dans l’autre sens."