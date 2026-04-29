Entre IndyCar et F1, Schumacher entretient l’ambiguïté

Toujours éloigné de la Formule 1 depuis son passage chez Haas, Mick Schumacher n’a pas tiré un trait définitif sur la discipline reine et garde la porte ouverte à un éventuel retour, alors que ses débuts en IndyCar cette saison s’avèrent plus laborieux que prévu.

Dans un entretien accordé à RTL et ntv, l’Allemand reconnaît que ses années en F1 restent bien présentes à l’esprit.

"Ce serait mentir si je disais que je ne repense pas parfois à mes années en Formule 1 et que je ne réfléchis pas simplement à ce que c’était de piloter à cette époque."

"Si une opportunité se présentait, je ne dirais certainement pas non. C’est sûr."

Après avoir disputé deux saisons avec Haas en 2021 et 2022, puis occupé un rôle de pilote de réserve chez Mercedes, le pilote allemand évolue désormais à plein temps en IndyCar. Une transition qui ne se fait pas sans difficultés donc.

"Tout l’environnement est complètement différent. Tous les circuits sont nouveaux pour moi," explique-t-il.

"Les premiers mois ont donc été très instructifs, et j’espère que les résultats suivront bientôt."

Actuellement en préparation de sa première participation aux mythiques 500 Miles d’Indianapolis (voir la vidéo ci-dessous), Schumacher doit également s’adapter aux exigences physiques propres à la discipline.

"Ce n’est pas forcément plus difficile, mais nettement plus exigeant physiquement," précise-t-il. "La voiture n’a pas de direction assistée, donc tout est très mécanique et offre un ressenti direct du pilotage."

"En IndyCar, il y a moins de contraintes sur le cou, mais on sollicite beaucoup plus le haut du corps. Il faut simplement tenir le volant beaucoup plus fermement."

Le pilote insiste également sur le caractère brut des monoplaces.

"La suspension est tellement rigide qu’elle peut vous arracher le volant des mains si vous ne réagissez pas à temps."

Malgré les vitesses élevées sur ovale et les risques inhérents à la discipline, la peur n’entre pas en ligne de compte selon lui.

"Si j’avais peur, je ne serais pas dans le bon sport."

"La peur ne fait pas partie de l’équation. Le mot le plus juste serait probablement ’respect’."