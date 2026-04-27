Antonelli raconte ’le plus beau jour de sa vie’ mais ne se ’laisse pas emporter’

Andrea Kimi Antonelli est revenu sur sa première victoire au Grand Prix de Chine 2026, la décrivant comme le plus beau jour de sa vie. Le pilote Mercedes F1 a converti sa première pole position en sa première victoire sur le circuit international de Shanghai le 15 mars dernier.

Son succès a mis fin à une disette de 20 ans pour l’Italie, faisant de lui le premier pilote italien à remporter un Grand Prix de F1 depuis la victoire de Giancarlo Fisichella au Grand Prix de Malaisie 2006, et il a enchaîné avec une deuxième victoire au Japon.

"C’était probablement, jusqu’à présent, le plus beau jour de ma vie" a expliqué Antonelli lors du Mercedes F1 Radio Show. "Pouvoir réaliser l’un de mes rêves et obtenir cette première victoire... La première est toujours spéciale parce qu’elle n’arrive qu’une fois. C’était un moment très significatif pour moi, pour l’équipe et pour ma famille."

"Mon père était présent, ce qui était génial. Malheureusement, ma mère n’a pas pu venir car elle devait s’occuper de ma sœur. Mais je pense que c’était un moment formidable pour tout le monde, et pour moi en particulier. Parce que, comme je l’ai dit, j’ai pu réaliser l’un de mes rêves, et c’était aussi très émouvant. C’était vraiment super cool."

Évoquant l’accueil à son retour au pays, il a détaillé la ferveur populaire : "À l’aéroport, il y avait des journalistes et tout le reste, il y avait beaucoup d’enthousiasme parce que la dernière victoire remontait à 2006."

"Fisichella, Malaisie 2006. Si je ne me trompe pas. Donc cela faisait longtemps. Ramener l’Italie au sommet était vraiment génial et a définitivement suscité beaucoup d’engouement, ce qui était chouette."

Antonelli aborde le Grand Prix de Miami en tant que leader du championnat des pilotes. Il possède actuellement neuf points d’avance sur son coéquipier chez Mercedes, George Russell, qui occupe la deuxième place.

"J’essaie toujours, surtout après la Chine, de garder les pieds sur terre. Il faut ensuite se concentrer sur la course suivante, car il est très facile de se laisser emporter par ces moments qui sont incroyables. Mais au bout du compte, la saison est encore très longue et l’objectif reste le même. Nous voulons simplement revivre ce sentiment plus souvent."

Il a également salué le rôle de Mercedes dans sa carrière : "Je suis avec Mercedes depuis 2018. Donc, depuis que j’ai 12 ans, c’est un voyage incroyable. J’ai grandi avec eux. L’année dernière, la transition n’a pas semblé difficile car je travaillais déjà avec l’équipe. Je connaissais beaucoup de membres. Cela s’est donc fait en douceur. C’est extraordinaire."

"Mercedes m’a donné tellement de belles opportunités depuis mes années en karting. Et maintenant, nous vivons un moment exceptionnel ensemble, et j’espère que nous pourrons continuer ainsi, mais je suis très heureux là où je suis. Je bénéficie d’un soutien formidable."

Bradley Lord, directeur adjoint de l’écurie Mercedes, a expliqué comment la structure de Brackley aide le pilote italien à garder les pieds sur terre malgré ses succès de 2026, avec une anecdote amusante lors d’une journée de tournage à Silverstone.

"Pour vous donner une idée de la manière dont on garde un pilote sur terre, aujourd’hui, nous avons eu une journée de tournage à Silverstone" a raconté Lord. "Kimi a décidé qu’il serait amusant de faire un burn-out en sortant du garage pour laisser d’énormes traces de pneus noires au sol, que les mécaniciens doivent ensuite nettoyer à chaque fois qu’il sort."

"Il part donc en dérapage dans la voie des stands en se disant ’je suis trop cool’, pendant que les gars doivent nettoyer derrière lui. Alors, ils ont pris tous les chiffons sales qui servent à nettoyer le garage et les ont fourrés dans les manches de sa veste, juste pour s’assurer qu’au moment où il ressort et enfile sa veste, il reçoive lui aussi un ’remerciement spécial’ de leur part."