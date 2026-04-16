Les équipes de F1 ne font pas de ’jeu politique’ et veulent faire évoluer le règlement 2026

Andrea Stella, a partagé son analyse sur les réunions cruciales de la Commission F1 concernant le règlement 2026, et il estime qu’aucun jeu politique ne prend le pas sur l’intérêt commun. Le patron de McLaren F1 a confirmé que les équipes font le maximum pour corriger les défauts des nouvelles monoplaces.

En plus d’une série de discussions prévues tout au long de la pause d’avril pour répondre aux préoccupations soulevées par les trois premiers Grands Prix de la saison, la F1, la FIA et les écuries se réunissent régulièrement au sein de la Commission F1.

Alors que des modifications des règles de qualification, de la gestion de l’énergie et d’autres problématiques sont sur la table avant le retour de la F1 à Miami, Stella a expliqué pourquoi il a le sentiment que personne ne tente de faire avancer ses propres intérêts lors de ces échanges.

"Je ne peux pas dire si les solutions seront mises en œuvre pour Miami ou plus tard, mais je pense qu’il y aura des ajustements effectués en 2026 afin d’améliorer la manière dont nous utilisons ce qui est disponible dans l’unité de puissance" a déclaré Stella.

"Par exemple, concernant le défi et l’excitation des qualifications, qui sont essentiels pour les pilotes comme pour les spectateurs : lors de la dernière Commission F1, l’attitude de toutes les parties était très constructive."

"Il n’a pas été difficile d’identifier les domaines sur lesquels travailler, et je pense que toutes les parties arrivent avec la volonté de trouver des solutions et de les mettre en œuvre, je ne pense donc pas qu’il s’agira d’un jeu trop politique."

"Je pense qu’il s’agit plutôt d’un défi technique, comme déterminer ce qu’il faut faire pour adapter ce qui est disponible dans le règlement actuel afin de garantir que les qualifications conservent ces éléments de défi, et que vous soyez récompensé si vous attaquez un beau et grand virage, ou que si vous reprenez les gaz plus tôt, vous ne soyez pas pénalisé parce que vous avez utilisé votre batterie trop tôt. Donc je ne pense pas que ce soit politique, c’est plutôt technique, et je m’attends à des changements en 2026."