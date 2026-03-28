Le mystère des vibrations de l’Aston Martin Honda enfin en voie de résolution ?
Les essais libres ont offert des pistes d’amélioration à Suzuka
Le début de week-end du Grand Prix du Japon n’a pas dissipé les inquiétudes chez Aston Martin. Toujours confrontée à un problème de vibrations sur son AMR26, l’écurie britannique a toutefois pu s’appuyer sur des enseignements précieux tirés des essais libres à Suzuka, selon Honda.
Chef ingénieur du motoriste japonais, Shintaro Orihara a confirmé que ces séances avaient permis d’avancer dans la compréhension du phénomène.
"Lors des essais libres, nous avons obtenu des données utiles pour savoir dans quelle direction aller afin de réduire les vibrations – non seulement pour le système batterie, mais aussi pour le pilote – donc c’était positif."
Depuis le début de la saison, les pilotes Aston Martin peinent à composer avec une monoplace particulièrement inconfortable. Les vibrations sont telles que Fernando Alonso avait été contraint à l’abandon lors du Grand Prix de Chine, deux semaines plus tôt.
Si le problème n’est pas encore résolu, Honda et Aston Martin collaborent étroitement pour tenter d’y remédier au plus vite.
À Suzuka, circuit propriété de Honda, les deux monoplaces vertes ont cependant affiché un net déficit de performance lors de la journée de vendredi. Alonso a ainsi signé un meilleur tour à plus de 3,4 secondes de la référence établie par Oscar Piastri.
Malgré cet écart conséquent, Orihara retient des éléments encourageants : "Nous avons connu des séances fluides avec les deux voitures et accumulé beaucoup de kilomètres, ce qui est aussi positif."
"Mais le constat reste clair : notre rythme n’est pas là où nous le souhaitons. Nous devons analyser les données et optimiser la voiture pour les qualifications afin de trouver de la performance."
Ambassadeur de l’écurie, Pedro de la Rosa a confirmé que les pilotes continuaient de subir ces vibrations en piste.
"Nous avons évidemment beaucoup travaillé sur ce problème et nous allons essayer de les réduire autant que possible."
"Les vibrationss sont toujours là. Nous devons analyser les données plus en profondeur pour comprendre où nous en sommes, mais notre priorité est d’assurer la fiabilité afin de terminer la course, ce qui est notre objectif principal."
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