Norris déjà au bord d’une pénalité moteur après trois courses

La saison 2026 vire déjà au casse-tête pour Lando Norris. Le champion du monde en titre se retrouve déjà au bord d’une pénalité sur la grille, après avoir épuisé son quota de batteries et d’ECU pour son groupe propulseur Mercedes en seulement trois courses.

Selon la réglementation de la Fédération Internationale de l’Automobile, chaque pilote dispose d’un nombre limité d’éléments sur l’ensemble de la saison. Or Norris a déjà utilisé ses trois exemplaires autorisés de stockage d’énergie (batterie) et d’électronique de contrôle, ce qui le place dans une situation extrêmement précaire. La moindre défaillance supplémentaire l’exposerait à une sanction immédiate : dix places de pénalité sur la grille pour une première infraction, puis cinq places pour les suivantes.

Le pilote de McLaren connaît un début de campagne cauchemardesque. Seulement sixième du championnat avec 15 points, Norris accumule les déconvenues depuis l’ouverture de la saison.

La dernière en date est survenue en Chine, où une défaillance catastrophique de la batterie l’a empêché de prendre le départ. Un problème logiciel a définitivement endommagé le système de stockage d’énergie, anéantissant à lui seul un tiers de son allocation annuelle.

Ce week-end à Suzuka n’a guère été plus clément jusqu’à maintenant. Lors des essais libres 2, une fuite hydraulique l’a immobilisé au stand pendant plus de vingt minutes, compromettant sérieusement son programme de préparation.

Les difficultés se sont poursuivies avec un nouveau changement de batterie avant la dernière séance d’essais tout à l’heure, immobilisant une nouvelle fois la monoplace pendant une longue période. En effet, avant les EL3, l’équipe basée à Woking a détecté un souci sur le pack ERS de Norris, nécessitant un remplacement.

"L’équipe a identifié un problème avec le pack ERS sur la voiture de Lando, qui doit désormais être remplacé," a indiqué McLaren dans un communiqué.

Malgré cette accumulation de contretemps, l’écurie ne se montre pas particulièrement inquiète quant à une éventuelle absence en qualifications.