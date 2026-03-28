GP du Japon, EL3 : Antonelli et Mercedes F1 se placent avant la qualification

Le Grand Prix du Japon continue ce samedi avec les EL3 du week-end à Suzuka, avant la qualification dans l’après-midi qui verra les pilotes affronter le chrono. Une séance à enjeu pour parfaire sa préparation.

Après une première séance dominée par Mercedes et une deuxième par McLaren, respectivement George Russell et Oscar Piastri, les équipes vont pouvoir jouer le chrono sur un tour, et peaufiner leur rythme.

Le circuit de Suzuka offre de nombreux défis, mais les pilotes se veulent pour l’instant surtout prudents sur le spectacle à venir en qualification, où le super clipping pourrait encore limiter l’attaque des pilotes, sur un tracé peu enclin à la récupération d’énergie.

En revanche, la course pourrait être bien meilleure que les dernières années, alors que l’édition 2025 du GP du Japon avait été vivement critiquée pour avoir affiché un spectacle néant le dimanche, sans aucune possibilité de dépasser pour les pilotes.

3h15 : Les conditions sont pour le moment bonnes, la pluie évitant toujours de frapper Suzuka, même avec des averses. La température de piste dépasse déjà largement les 30 degrés et ne va faire que progresser.

3h21 : Lando Norris continue de vivre des grandes difficultés en ce début de week-end, et sa MCL40 est encore en train d’être démontée en ce début de week-end. Sa participation est compromise.

3h23 : Le Britannique a déjà connu des problèmes similaires ce week-end et la fiabilité continue d’être un problème énorme chez McLaren. Alors qu’Oscar Piastri n’a toujours pas roulé en course cette année et qu’aucune des deux voitures n’était au départ en Chine, un tel scénario semble encore possible à voir se reproduire ce week-end...

3h30 : C’est parti pour la séance !

3h32 : Les pilotes Alpine sortent les premiers en piste.

3h36 : La séance roule pour le moment calmement avec surtout les Alpine en piste.

3h48 : Pierre Gasly a fait le meilleur temps en 1’32"251 en pneus mediums.

3h39 : Lewis Hamilton ne fait pas mieux pour le moment en pneus tendres.

3h42 : Hamilton a fait mieux en 1’31"056 et prend provisoirement la tête.

3h45 : Andrea Kimi Antonelli est en tête en 1’30"418 en pneus tendres.

3h48 : Charles Leclerc se place deuxième, et George Russell prend le troisième temps juste derrière le Monégasque.

3h49 : Oscar Piastri est cinquième, juste devant Gasly, sous les yeux de Norris qui est pour le moment particulièrement malchanceux en ce début de week-end. Et Piastri améliore en quatrième place.

3h51 : Max Verstappen prend le sixième temps en pneus mediums, et Isack Hadjar ne fait pas mieux en gommes tendres, en 14e place.

3h52 : Esteban Ocon s’approche du top 10, alors que la piste est enfin très empruntée par les pilotes.

3h53 : Sergio Pérez a coupé la chicane et sa voiture est passée dans l’herbe, sans conséquences.

3h54 : Arvid Lindblad signe un joli sixième temps, et les deux pilotes Audi, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, viennent se glisser derrière lui dans le classement, juste devant Verstappen.

3h55 : Leclerc a pris la tête en 1’30"229, et Russell s’intercale derrière lui mais devant Antonelli.

3h56 : Hadjar progresse mais reste 12e, et il est par contre en pneus mediums et non tendres.

3h59 : Antonelli améliore à son tour en tête en 1’29"929, le premier chrono du week-end sous la minute 30.

4h00 : La mi-séance vient de passer et Norris met son casque. Le champion du monde va-t-il pouvoir sauver ce samedi martin et rouler un peu ?

4h02 : Russell améliore et bat son équipier avec un temps de 1’29"918, soit 11 millièmes de mieux que l’Italien.

4h03 : Bortoleto remonte en sixièle place, devant Lindblad. Liam Lawson est dans le top 10 juste devant Hadjar, qui a aussi amélioré.

4h05 : Hamilton n’améliore pas son meilleur tour malgré une tentative de chrono.

4h06 : Et Norris quitte enfin le garage McLaren, l’occasion de boucler quelques tours cruciaux en vue des qualifications.

4h08 : Alors que les chronos progressent, les écarts grandissent quelque peu, et l’on retrouve les Cadillac à environ 3,5 secondes, tandis que les Aston Martin évoluent à quatre secondes et demie de la tête.

4h10 : Red Bull fait des ajustements sur l’aileron arrière de Hadjar, et les réglages idéaux semblent encore difficiles à trouver chez Red Bull.

4h11 : Norris remonte en 11e place dès son premier chrono, et il laisse les Cadillac et surtout les Aston Martin en fond de grille.

4h12 : Russell améliore en 1’29"616, mais Antonelli est encore plus rapide en 1’29"362 ! Mercedes fait parler la poudre avant la qualification.

4h13 : Bearman a fait un tête-à-queue à haute vitesse à la sortie de Spoon, et il ne touche pas les barrières ! Un petit miracle pour le pilote Haas qui repart au ralenti. "C’était... un bon rattrapage", note Russell, qui a assisté à la figure de son compatriote.

4h14 : Norris remonte au sixième rang, et Hülkenberg fait mieux en allant se placer cinquième, confirmant les bonnes dispositions d’Audi en ce début de week-end.

4h16 : Norris est encore loin en termes de chrono, mais au moins, il roule avec sa McLaren et va pouvoir tenter quelques tours en conditions de qualifs en cette matinée.

4h18 : Leclerc essaie d’améliorer mais se rate à cause d’un dernier mauvais secteur.

4h20 : Verstappen signe son premier chrono en pneus tendres, mais il est seulement septième à 1"5 du meilleur chrono, et derrière Hülkenberg notamment.

4h21 : Hadjar progresse aussi en dixième place.

4h22 : Verstappen se plaint de mauvais passages de vitesses au moment de descendre les rapports, comme souvent, et son ingénieur lui demande dans quels virages. Au milieu de plusieurs mots censurés par la FOM, il explique que c’est tout au long du tour qu’il subit cela.

4h23 : Bottas repasse les Aston Martin, qui l’avaient dépassé dans le classement.

4h25 : Hamilton et Norris progressent et remonte aux cinquième et sixième places.

4h26 : Lawson se rate dans Spoon, tout comme Leclerc. Ce virage continue d’être un des plus difficiles à dompter ce week-end.

4h27 : Alonso est au ralenti en piste après un passage sur le vibreur dans les virages de Degner, juste avant le passage sous le pont.

4h28 : Lindblad a été gêné par une Ferrari et une Red Bull, mais son ingénieur, Pierre Hamelin, lui donne confiance : "Dépasse-les simplement."

4h30 : C’est la fin de la séance !

Antonelli et Russell emmènent donc un doublé Mercedes devant Leclerc, Piastri, Hamilton et Norris, confirmant que McLaren est au niveau de Ferrari. Hülkenberg est clairement le meilleur des autres, devant Verstappen, Bortoleto et Hadjar, ce qui place Audi au niveau de Red Bull pour le moment.

Gasly est à la porte du top 10 devant Lindblad et Ocon, tandis que les Williams sont plus loin, tout comme les Cadillac, qui parviennent toutefois à reléguer les Aston Martin à une seconde !

Les chronos de la séance