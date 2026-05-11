La gestion de l’énergie était toujours un problème en qualifications à Miami

Malgré les modifications apportées au règlement 2026 pour la gestion de l’énergie sur les F1 2026, les pilotes ont souligné que les règles relatives au groupe propulseur les pénalisent toujours lorsqu’ils attaquent trop fort lors de leurs tours lancés, notamment en qualifications

Oscar Piastri a déclaré que la F1 avait progressé pour réduire le super clipping, mais le pilote McLaren F1 note cependant que les qualifications continuent à ne pas être naturelles pour lui et ses homologues.

"En ce qui concerne l’abaissement de la limite de récupération d’énergie, ce qui signifie que nous avons un peu moins de super clipping, c’est mieux" a confié Piastri à Viaplay. "Mais beaucoup d’autres problèmes restent identiques."

"Vous devez accélérer très prudemment pour vous assurer de ne pas consommer encore une énorme quantité d’énergie. Certaines choses vont donc un peu mieux, mais d’autres sont exactement les mêmes."

L’Australien a ajouté avoir été surpris par une perte de puissance inattendue à la fin de son dernier tour lancé lors de la séance de qualifications de samedi : "C’était juste très, très bizarre d’une certaine manière."

"En Q1, nous avons eu du mal avec certaines choses qui ne fonctionnaient pas comme prévu. La Q2 semblait plutôt bonne, puis en Q3, le premier tour n’était pas génial. Lors du deuxième tour, certains secteurs n’étaient pas top, et dans d’autres, des choses bizarres se sont produites avec un énorme super clipping là où je ne m’y attendais pas."

Le problème ne concerne pas uniquement les pilotes de tête. Dans le milieu de peloton, Alexander Albon s’est qualifié avec près de quatre dixièmes de seconde de retard sur son coéquipier Carlos Sainz, en raison d’une différence de gestion de l’accélérateur, comme l’a expliqué son directeur James Vowles.

"Pour Alex, nous avons souffert d’une incohérence de vitesse au passage de la ligne de départ/arrivée. Nous demandons beaucoup aux pilotes pour que tout soit prêt dans la ligne droite de retour, avec une séquence d’actions nécessaires pour que tout soit parfait" a déclaré Vowles.

"Lorsque vous faites cela, le différentiel de performance peut être extrême. Dans le cas d’Alex, il a eu du trafic et, avec un changement mineur dans l’application de l’accélérateur, cela a signifié qu’il a commencé le tour en perdant quelques dixièmes, ce qui lui a coûté la position qu’il aurait dû occuper."