L’échec d’Alonso à l’Indy 500, ’la pire expérience’ de ma carrière pour Brown

Sept ans après l’échec retentissant de Fernando Alonso à la qualification des 500 Miles d’Indianapolis en 2019, Zak Brown est revenu sur cet épisode qu’il considère encore aujourd’hui comme la plus grande erreur de sa carrière. Le PDG de McLaren affirme toutefois que cette déconvenue a profondément transformé la structure britannique, devenue depuis l’une des références de l’IndyCar.

En 2019, Alonso tentait une deuxième participation à l’Indy 500 après des débuts remarqués deux ans plus tôt. Mais avec seulement 33 places disponibles sur la grille, l’Espagnol s’était retrouvé sous pression au terme des qualifications, avant d’être éliminé par surprise par Kyle Kaiser et l’équipe Juncos, pourtant dotée d’un budget largement inférieur à celui de McLaren.

Par la suite, plusieurs erreurs avaient été identifiées en interne, notamment dans la gestion de l’accident d’Alonso lors des essais, contribuant à ce fiasco très médiatisé.

Zak Brown reconnaît aujourd’hui sans détour la responsabilité de McLaren dans cet échec.

"Dans mes premières années, il y a eu de gros obstacles. J’ai fait beaucoup d’erreurs en chemin, et je le vis très bien," a déclaré Brown.

L’Américain explique avoir toujours encouragé ses équipes à apprendre de leurs fautes plutôt qu’à les craindre.

"Je disais à l’équipe : ’Faire des erreurs, ce n’est pas grave, il faut simplement éviter de refaire la même deux fois’, parce qu’on apprend grâce aux erreurs."

Brown considère cependant que l’échec d’Indianapolis reste le plus marquant publiquement.

"Probablement ma plus grande erreur, et la plus publique, il y en a eu beaucoup, c’était de ne pas nous qualifier pour les 500 Miles d’Indianapolis avec Fernando, ce qui, à l’époque, a été la pire expérience de ma vie."

Mais paradoxalement, il affirme aujourd’hui être fier de la manière dont McLaren a réagi à cette débâcle.

"Pourtant, j’en suis très fier. Cela paraît étrange, mais c’est à cause de la façon dont nous avons réagi."

"Nous avons appris de cette expérience. J’en ai assumé la responsabilité, c’était ma faute parce que je n’avais pas mis les bonnes pièces en place, les bonnes personnes aux bons postes. Je n’ai pas écouté mon instinct. Toutes les choses que je prêche habituellement, je me suis moi-même laissé tomber sur ce coup-là."

Depuis cet épisode, McLaren s’est solidement installée parmi les équipes de pointe en IndyCar et s’est rapprochée à plusieurs reprises de la victoire à Indianapolis.

Brown estime justement que cet échec a contribué à faire de lui un meilleur dirigeant.

"Je suis presque heureux que cela soit arrivé, parce que je ne laisserai plus jamais cette erreur se reproduire," a-t-il assuré.

"Depuis, nous avons terminé deux fois deuxièmes des 500 Miles d’Indianapolis, nous avons même eu un accident alors que nous nous battions pour la victoire."

Le patron de McLaren se souvient également des doutes qui entouraient alors l’avenir du projet américain de l’équipe.

"Je me rappelle qu’après notre non-qualification, certaines personnes disaient que c’est fini maintenant. Mais non !"

"En sport automobile, quand vous avez un accident, vous réparez la voiture, vous comprenez pourquoi vous avez eu cet accident et vous remontez immédiatement dedans. C’est ce qu’on fait dans ce sport. Donc oui, cela a clairement été une grosse secousse."