Piastri déjà distancé, mais Webber veut encore y croire pour son poulain

Mark Webber affiche une confiance intacte quant aux chances d’Oscar Piastri de jouer à nouveau le titre mondial en Formule 1, estimant que McLaren saura lui fournir une monoplace capable de viser encore plus haut cette saison.

L’Australien sort d’une campagne 2025 marquante, au cours de laquelle il est longtemps apparu comme le favori pour le sacre. Après sa victoire au Grand Prix des Pays-Bas - sa septième de la saison - Piastri menait alors le championnat avec 34 points d’avance sur son équipier Lando Norris, tandis que Max Verstappen accusait un retard de 104 unités.

Mais la fin de saison a totalement rebattu les cartes. Le pilote Red Bull a orchestré une remontée spectaculaire pour échouer à seulement deux points d’un cinquième titre consécutif, dans un championnat finalement remporté par Norris après un effondrement de Piastri, limité à trois podiums sur les neuf dernières courses.

Un scénario douloureux pour le pilote McLaren, mais aussi pour son manager Mark Webber, qui avait lui-même connu une désillusion similaire en 2010. Cette année-là, il menait le championnat à trois courses de la fin avant de terminer troisième derrière son équipier chez Red Bull, Sebastian Vettel, et Fernando Alonso.

"Mon occasion manquée est arrivée bien plus tard dans ma carrière, alors que son occasion est arrivée très tôt dans la sienne, ce qui est déjà une grande réussite pour lui," a confié Webber à RN365.

"C’est incroyable ce qu’il a réussi à accomplir en si peu de temps, et bien sûr, nous en sommes extrêmement fiers."

"Quand on vise extrêmement haut et qu’on échoue de peu, c’est quelque chose dont il faut apprendre rapidement et rebondir. C’est la manière dont on se relève, et c’est ce qu’il a fait, ce qu’il est en train de faire. Nous l’avons vu."

L’hiver a ainsi été propice à la réflexion.

"Bien sûr, ce fut un hiver de réflexion, clairement. Cela doit arriver après une campagne aussi longue," a-t-il ajouté.

Le début de saison 2026 n’a toutefois pas été à la hauteur des attentes. Piastri n’a bouclé aucun tour en course lors des deux premiers Grands Prix. En Australie, à domicile, il est parti à la faute lors du tour de mise en grille, avant que des problèmes techniques liés à la nouvelle unité de puissance Mercedes ne l’empêchent, lui et Norris, de prendre le départ en Chine.

Le pilote McLaren a néanmoins su réagir par la suite, avec une deuxième place au Japon puis une troisième position à Miami, lui permettant de remonter au sixième rang du championnat, même s’il accuse déjà 57 points de retard sur le leader Kimi Antonelli.

Malgré ce début de saison en demi-teinte, Webber reste convaincu que son protégé peut revenir dans la lutte au titre grâce au développement de la MCL40 au fil de l’année.

"Évidemment, deux abandons n’étaient pas la meilleure façon de commencer," a-t-il reconnu.

"Mais ensuite, Suzuka a été une performance phénoménale de sa part."

"J’ai pleinement confiance dans l’équipe pour que McLaren remette la voiture au niveau de Mercedes et se batte à nouveau pour le titre mondial, afin qu’il puisse faire encore mieux."