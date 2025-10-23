La F1 se prépare à l’invasion des rookies pour le Mexique

Le week-end du Grand Prix du Mexique verra neuf pilotes "débutants", c’est-à-dire des jeunes pilotes ou des pilotes ayant participé à moins de deux Grands Prix dans leur carrière, prendre la piste lors des premiers essais libres, tous les écuries de Formule 1, à l’exception de Sauber, alignant un remplaçant pour leur titulaire.

Les écuries doivent en effet se précipiter pour satisfaire à la réglementation de la FIA qui exige que chaque voiture soit pilotée par un débutant deux fois par saison.

Avec seulement cinq manches restantes, le Mexique et Abu Dhabi représentent les derniers circuits appropriés, puisque le Brésil et le Qatar organisent des week-ends sprint et que Las Vegas laisse peu de place à l’expérimentation.

Sauber est la seule exception, ayant déjà rempli son obligation d’aligner des pilotes débutants plus tôt dans l’année grâce aux deux Libres 1 de Paul Aron et du pilote débutant de l’équipe, Gabriel Bortoleto, qui satisfait d’office à la législation.

Parmi ceux qui rejoindront le peloton vendredi, on retrouvera Arvid Lindblad, qui prendra le volant de la Red Bull de Max Verstappen après avoir piloté la voiture de Yuki Tsunoda à Silverstone, et Pato O’Ward, chez McLaren, qui profitera d’une apparition à domicile à Mexico pour ce qui sera sa quatrième sortie en Libres 1 pour l’équipe.

Mercedes alignera une nouvelle fois Frederik Vesti dans la voiture de George Russell, tandis que Ferrari a attiré l’attention en Italie en annonçant Antonio Fuoco comme remplaçant de Lewis Hamilton.

Fuoco, 29 ans, fait partie du programme de développement de Ferrari et a remporté le Mans avec la marque en 2024. Malgré son âge, il est considéré comme un rookie selon les règles de la FIA.

La Repubblica a salué cette décision sous le titre "Antonio Fuoco, un Italien au volant d’une Ferrari après 16 ans", soulignant que les derniers Italiens à avoir piloté pour la Scuderia lors de sessions officielles étaient Luca Badoer et Giancarlo Fisichella en 2009.

Aston Martin alignera son pilote américain en F2 Jack Crawford dans l’AMR25 de Lance Stroll, tandis que Haas confiera sa voiture au pilote Toyota WEC Ryo Hirakawa, qui s’est préparé cette semaine avec un test « TPC » à Zandvoort qui s’est terminé par un accident sans gravité au virage 8.

Racing Bulls alignera le jeune Japonais Ayumu Iwasa, qui poursuivra son apprentissage des Libres 1 après ses précédentes apparitions avec Red Bull.

Alpine placera son junior Paul Aron dans la voiture de Pierre Gasly. Il s’agira de sa quatrième séance d’essais cette année et d’une occasion de renforcer ses prétentions au baquet pour 2026, même si Franco Colapinto tient la corde. Williams alignera à nouveau le jeune espoir britannique Luke Browning, qui revient pour sa troisième séance en Libres 1 après avoir fait ses débuts plus tôt cette saison.

Avec ces neuf débutants en piste, il est à noter que c’est la première fois dans l’histoire moderne de la Formule 1 qu’un record de trois pilotes japonais - Tsunoda, Hirakawa et Iwasa - seront engagés sur une même séance.

Les neuf pilotes remplaçants en Libres 1 à Mexico

— Pato O’Ward à la place de Lando Norris (McLaren)

— Frederik Vesti à la place de George Russell (Mercedes)

— Antonio Fuoco à la place de Lewis Hamilton (Ferrari)

— Arvid Lindblad à la place de Max Verstappen (Red Bull)

— Luke Browning à la place de Carlos Sainz (Williams)

— Jak Crawford à la place de Lance Stroll (Aston Martin)

— Ryo Hirakawa à la place d’Esteban Ocon (Haas)

— Ayumu Iwasa à la place de Liam Lawson (Racing Bulls)

— Paul Aron à la place de Pierre Gasly (Alpine)