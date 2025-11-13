La F1 Academy gardera le soutien des équipes jusqu’en 2027, Cadillac les rejoint

La Formule 1 a confirmé que les équipes du plateau continueraient à apporter leur soutien aux teams de F1 Academy jusqu’en 2027. Les équipes offriront leurs couleurs aux monoplaces de la discipline 100 % féminine de F4 pour davantage de visibilité en matière de communication.

L’accord se poursuivra donc en 2026 et 2027, comme l’a confirmé Susie Wolff, la directrice de la série. L’annonce s’est aussi accompagnée d’une confirmation du soutien de Cadillac F1 envers une équipe de la catégorie à partir de l’année prochaine.

Ainsi, ce sont les 11 teams de Formule 1 qui offriront leur soutien et enrôleront les pilotes de la F1 Academy dans leur propre équipe, comme l’est Doriane Pin chez Mercedes. Elles auront par ailleurs la possibilité de disputer une troisième année dans la catégorie si elles ont enchaîné deux saisons consécutives sur la grille.

"L’engagement à long terme des dix écuries actuelles de Formule 1, ainsi que l’arrivée de Cadillac sur notre grille à partir de 2027, envoient un message fort quant à l’avenir de la F1 Academy" a déclaré Wolff.

"Nous ne nous contentons pas d’offrir une plateforme à la génération actuelle de pilotes féminines. Ensemble, nous construisons une voie pour soutenir les générations de talents à venir."

"Nous continuons d’être impressionnés par la richesse des talents féminins issus du monde du karting et sommes encouragés par la croissance et la force du vivier de talents émergents."

"Une attention accrue portée au développement individualisé des talents, notamment la possibilité pour les pilotes à fort potentiel de participer à trois saisons maximum, permettra aux pilotes les plus remarquables de bénéficier du soutien et de la plateforme nécessaires pour réaliser pleinement leur potentiel, tout en garantissant que la grille de départ de la F1 Academy compte toujours les meilleurs talents féminins."