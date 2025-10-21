Vesti de retour dans une Mercedes F1 à Mexico ce week-end

Frederik Vesti fera son retour au volant d’une Formule 1 ce week-end au Mexique, où il participera à la Libre 1 avec l’écurie Mercedes.

Vesti remplacera George Russell pour la première séance d’essais libres qui se déroulera sur le circuit de l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Chaque écurie est tenue d’accorder deux séances Libres 1 par voiture à un pilote débutant. Cependant, comme Kimi Antonelli remplissait les critères au début de la saison, seul Russell doit céder sa place.

Vesti a piloté la voiture pour la dernière fois à Bahreïn au début de la saison (photos en haut et ci-dessous), et la session à venir sera sa quatrième Libre 1 en trois ans.

"Je suis extrêmement heureux de reprendre le volant de la W16 pour la Libre 1 au Mexique ce week-end."

"J’ai beaucoup travaillé sur le simulateur ces derniers mois et c’est un immense privilège de pouvoir mettre cela en pratique sur la piste."

"Cette nouvelle opportunité me permettra d’acquérir plus d’expérience en tant que pilote, mais aussi d’apporter de nouvelles informations à l’équipe du simulateur à Brackley."

La participation de Vesti à la Libre 1 fera suite à deux victoires consécutives dans la catégorie IMSA à l’Indianapolis Motor Speedway et à Petit Le Mans sur le circuit de Road Atlanta.

"Mes courses d’endurance cette année m’ont aidé à rester affûté et à me préparer à reprendre le volant d’une F1. Je travaille mon cou en vue du Grand Prix du Mexique, car nous savons que la Formule 1 n’épargne pas le corps."

"Je tiens à remercier l’équipe de m’avoir donné cette opportunité et de me permettre de poursuivre les progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent."

Vesti rejoint une longue liste de pilotes éligibles à rouler en Libres 1. Pour ce qui est des pilotes déjà confirmés pour Mexico, Lewis Hamilton laissera son baquet à Antonio Fuoco, Max Verstappen laissera le sien à Arvid Lindblad. Pato O’Ward roulera dans la McLaren, Jak Crawford dans l’Aston Martin et Luke Browning dans la Williams.