Mekies attribue la récente domination de Verstappen à l’écart ’disparu’ avec McLaren

Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, considère que McLaren a perdu toute son avance et que la RB21 est désormais plus rapide que la MCL39. À l’issue du Grand Prix des Pays-Bas, en août, Oscar Piastri possédait une confortable avance de 104 points sur le champion en titre Max Verstappen.

Mais quatre courses plus tard, le pilote néerlandais a signé trois succès et n’accuse désormais plus qu’un retard de 40 points sur l’Australien avant les cinq dernières épreuves du championnat. Mekies estime que cette dynamique résulte avant tout d’un affaiblissement de McLaren.

"Je pense que cela montre qu’en termes de performance relative, McLaren n’a plus l’avantage qu’elle avait lors de la première partie de la saison par rapport à nous" a déclaré le Français.

"A Spa, quand nous avons remporté la Sprint, nous étions encore une demi-seconde plus lents qu’eux à chaque tour. Même à Zandvoort, après la reprise, nous étions probablement encore une demi-seconde plus lents à chaque tour."

"Je pense que cet écart a disparu, et nous sommes désormais dans une situation où, à chaque week-end de course, trois ou quatre équipes peuvent se battre pour la victoire si elles parviennent à tirer le maximum de leur voiture sur ce circuit."

"Je ne pense pas que quiconque soit dans une position dominante. Chaque course, chacune des courses restantes, dépendra de laquelle de ces quatre équipes saura le mieux s’adapter au tracé, aux conditions, aux températures, aux pneus — et ce sera celle-là qui remportera la course."

La montée en puissance récente de Verstappen coïncide avec l’introduction par Red Bull d’un plancher revu et d’un nouvel aileron avant, alors que McLaren n’a pas apporté d’évolution notable à sa monoplace. Depuis ces modifications, la RB21 semble plus équilibrée et exploitable.

Interrogé sur l’origine de cette amélioration, Mekies s’est gardé d’en attribuer le mérite au seul plancher introduit à Monza : "Je ne pourrais certainement pas attribuer le mérite à un seul élément, comme une mise à jour ou un ensemble de pièces."

"Ce serait largement minimiser le travail d’analyse incroyable qui a été réalisé pour identifier les zones inexploitées de la fenêtre de performance de la voiture, l’effort consenti pour placer la voiture dans ces zones et voir si cela allait fonctionner."

"Ce n’est pas une seule chose, c’est la combinaison de beaucoup, beaucoup de facteurs. Nous n’avons pas vraiment intérêt à expliquer à qui que ce soit de quoi il s’agit, mais c’est un ensemble de choses et bien sûr, chaque centième compte."

"Le plancher de Monza a aidé, et chaque petit détail ajouté à la voiture apporte un gain, qu’il soit mécanique ou aérodynamique. Et cela, combiné à l’exploration approfondie de la meilleure manière de faire fonctionner la voiture, nous a permis d’améliorer nos performances."